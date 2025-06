Un passaggio storico, un momento unico ed emozionante non solo per la Carovana Rosa: poco prima della partenza ufficiale dell'ultima tappa il Giro ha attraversato Città del Vaticano ed è stata accolto da Papa Leone XIV: i corridori si sono fermati in gruppo, capitanati dai quattro leader: Yates in maglia rosa, Pedersen in ciclamino, Del Toro in bianco e Fortunato in azzurro che, in rappresentanza del gruppo, sono scesi dalla bicicletta e hanno affiancato il Papa, al quale è stata donata una simbolica maglia rosa. "Siete modelli per tutti i ragazzi", le parole di Leone XIV. "Come avete saputo curare il corpo mi auguro abbiate imparato a curare anche lo spirito. Cuore, testa, fisico e spirito vanno di pari passo insieme. Sono orgoglioso e felice di vedervi qui, perché siete un simbolo per i più giovani. Sarete sempre i benvenuti nella Chiesa. Congratulazioni a tutti".