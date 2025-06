La leggenda del ciclismo Eddy Merckx è stato ricevuto da Re Filippo del Belgio in occasione degli 80 anni che compirà il prossimo 17 giugno. Il "Cannibale", il corridore più vincente di sempre, ha commentato anche la nuova epoca d'oro del ciclismo: "Chi non sognerebbe di competere con Pogacar e gli altri?"

A meno di una settimana dal suo compleanno, la leggenda del ciclismo Eddy Merckx è stato ricevuto dal Re del Belgio Filippo in vista degli 80 anni che l'ex corridore compirà martedì 17 giugno. Il belga ha passeggiato nei giardini della residenza reale a Bruxelles con Re Filippo che gli ha donato una cornice di foto che lo ritraggono in posa con i precedenti sovrani, Baldovino e Alberto II. "È sempre bello essere onorati, soprattutto dal re. È stato un incontro piacevole" ha dichiarato Merckx. "Il cannibale" ha vinto per 5 volte il Tour de France (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) e il Giro d'Italia (1968, 1970, 1972, 1973, 1974). Merckx, in carriera ha ottenuto 525 vittorie, ha conquistato 19 Classiche Monumento (7 Milano-Sanremo, 2 Giri delle Fiandre, 3 Parigi-Roubaix, 5 Liegi-Bastogne-Liegi e 2 Giri di Lombardia).