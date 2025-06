Il Tour de France 2025, in programma dal 5 al 27 luglio, perde uno dei possibili protagonisti negli arrivi in volata. Non ci sarà infatti Michael Matthews (vincitore in carriera di 4 tappe alla Grande Boucle e della classifica a punti nel 2017). Lo sprinter (soprannominato "Bling") ha subito un'embolia polmonare durante il ritiro della sua squadra. E' lo stesso team Jayco Alula a spiegare le condizioni del corridore, in un comunicato, rivelando che il team medico è al lavoro per capire le cause dell'embolia: "Durante un recente ritiro in quota, il GreenEDGE Cycling Medical Team ha scoperto segni di embolia polmonare e ha successivamente deciso di sospendere tutta l'attività fisica del corridore fino a nuovo avviso, come misura precauzionale. Le condizioni di salute di Matthews sono stabili. Il team medico sta ora indagando a fondo sull’entità del problema e sulla possibile causa, per definire un processo di recupero sicuro e ottimale per l’atleta. Durante questo periodo di indagine, come misura di salvaguardia, Matthews si asterrà dalla competizione per garantire che non vi siano rischi per la sua salute e il suo benessere, escludendo quindi la sua partecipazione al prossimo Tour de France."