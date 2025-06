Pogacar vince la 7^ tappa ed è sempre leader

Fuga ripresa, piccolo stallo, scatto, vuoto e arrivo in solitaria. Tadej Pogacar non sbaglia nemmeno oggi e conquista la settima tappa del Giro del Delfinato con traguardo in salita sul Valemier. Indossa ancora la maglia gialla di leader della classifica generale riconquistata ieri e raggiunge quota 98 successi in carriera , a -2 dalla coppia cifra.

Il racconto della tappa

Altro percorso montuoso, caratterizzato da lunghe e difficili salite (Col de la Madeleine, Col de la Croix de Fer, ascesa finale del Valmeinier). Si forma una fuga numerosa, il cui ultimo ed eroico superstite è Romain Bardet. Il veterano francese, che si ritirerà al termine del Delfinato, ha cercato con tutte le sue forze un ultimo successo, obiettivo solo sfiorato al Giro d'Italia. In patria non è andata meglio: all'inizio dell'ultima salita non ha avuto più la forza di proseguire da solo ed è stato rimontato in fretta dal gruppo dei migliori. A questo punto, come da copione, è stato Tadej Pogacar il primo a scattare a circa 12 km dal traguardo. Lo sloveno è riuscito a creare subito il vuoto nonostante le risposte di Vingegaard e Lipowitz. I due però non sono mai riusciti a raggiungerlo e all'arrivo hanno incassato rispettivamente 14 secondi e 1'20''. Ancora deludente Evenepoel, non in grado di rispondere agli attacchi e allontanatosi dal podio virtuale. Podio su cui Pogacar guarda ancora tutti dall'alto in basso con la maglia gialla addosso. Domani l'ultima tappa, ancora in montagna. E dalla settimana prossima si inizierà a pensare al Tour de France.