Ora è ufficiale: Aleix Espargaró farà il suo debutto nel ciclismo professionistico con il team Lidl-Trek Future Racing, a partire dal Giro d'Austria che si svolgerà dal 9 al 13 luglio. Lo spagnolo, ex MotoGP ma ancora oggi collaudatore Honda, faceva già parte del team Lidl in qualità di ambasciatore: "Sono cresciuto molto come ciclista, ho imparato molto in questi sei mesi. Mi sento bene, non vedo l'ora di gareggiare"

Dopo aver annunciato il suo ritiro dalla MotoGP lo scorso maggio al GP di Catalunya, Aleix Espargaró è pronto a fare il suo debutto professionistico nel ciclismo con il team Lidl-Trek. Lo spagnolo, attualmente tester e collaudatore della Honda HRC, era stato annunciato all'inizio dell'anno come ambasciatore del team ciclistico, partecipando ai training camp con la squadra. Ora il 35enne è pronto a concretizzare questa sua grande passione, mettendosi alla prova nella corsa a tappe collinare in Austria, dal 9 al 13 luglio, con la squadra di sviluppo del team. "Sono molto contento di come è andato quest'anno, ha cambiato completamente la mia vita e tutto ciò che facevo prima", ha detto Espargaró. "È stato fantastico far parte di una squadra così grande come la Lidl-Trek. Sono cresciuto molto come ciclista e ho imparato molto in questi sei mesi. Mi sento bene e non vedo l'ora di gareggiare e mettere alla prova le mie gambe contro alcuni dei migliori ciclisti del mondo. Avrò una squadra forte intorno a me che mi mostrerà i trucchi del mestiere".

Il debutto su strada non sarà però l'unico impegno per il neo-ciclista professionista, come da lui dichiarato: "Sarà bello perché la settimana prima di correre in Austria, gareggerò come wildcard in MotoGP in Olanda. Sarà una bella sfida, ma non ho aspettative per il mio debutto ciclistico. Cercherò di imparare il più possibile, aiutare i miei compagni di squadra e, soprattutto, godermi la sofferenza".