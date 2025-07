Si decide il Tour sulle Alpi: la 19^ tappa LIVE

Remco Evenepoel sui social: "Ero già sottotono prima che il Tour iniziasse. Come se non bastasse, appena prima del Grand Depart, c'è stata un'altra caduta. Ai campionati nazionali mi sono fratturato una costola, di nuovo. Non il peggio che poteva accadermi, ma nemmeno l'ideale. Mi sono schierato al via della corsa più dura al mondo con una costola rotta e un corpo stanco. Non la combinazione migliore, ma non volevo abbandonare l'obiettivo per cui tanto avevo lavorato. Detto ciò, ho dato tutto quello che avevo. Il mio ritiro dal Tour è stato uno dei momenti più duri e vulnerabili della mia carriera. Sono saltato per aria, ma stranamente sono orgoglioso di me"