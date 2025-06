Pogacar: "Mi sento in grande forma per il Tour"

A una settimana dal via della corsa francese le parole ai social del suo team del campione del mondo: “Ho avuto un avvicinamento quasi perfetto al Tour de France, mi sento in grande forma. Il Tour è sempr imprevedibile, mi aspetto un livello altissimo da tutti i favoriti”. Ufficiale il suo team per l'appuntamento in Francia, con Yates, Narváez, Sivakov, Politt, Soler e Wellens

