Perché gli italiani non vincono più al Tour de France?

Sono passati quasi sei anni dall’ultimo successo di un italiano al Tour de France. Un digiuno da record di ben 106 tappe per il nostro movimento, che in passato ha fatto spesso “incazzare i francesi” grazie ai successi di Bartali, Coppi, Pantani, Cipollini e Nibali. Alla vigilia dell’edizione numero 112, al via sabato 5 luglio da Lille, ecco il perché di queste difficoltà e su chi possiamo puntare per interrompere questo maledetto sortilegio