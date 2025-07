Addio a Jacques Marinelli: fu rivale di Coppi

All'età di 99 anni è morto il ciclista francese Jacques Marinelli, conosciuto come il "Perruche" ("pappagallino"). Nel Tour de France del 1949 conquistò la maglia gialla contendendola a Fiorenzo Magni, Fausto Coppi (poi vincitore di quel Tour) e Gino Bartali, la difese per sei giorni entrando nel cuore dei francesi e chiuse la Grande Boucle al terzo posto. Aveva origini italiane, la famiglia era della Val di Sole, in Trentino. A dare la notizia della morte, avvenuta proprio alla vigilia del Tour 2025, è stato l'attuale sindaco di Melun (Seine-et-Marne), il comune del quale Marinelli era stato primo cittadino per 13 anni. "Melun perde oggi uno dei suoi figli più illustri. Ciclista leggendario, imprenditore di successo, ex sindaco visionario e profondamente umano", ha scritto su Facebook l'attuale sindaco Kadir Mebarek. Una volta chiusa la sua carriera, aprì un negozio di biciclette e poi di elettrodomestici in Place Saint-Jean a Melun, città di cui fu eletto sindaco nel 1989, rieletto nel giugno 1995 poi nel marzo 2001. Era la più vecchia maglia gialla vivente.