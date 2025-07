Tour de France, la presentazione della 2^ tappa

Le caratteristiche della seconda tappa

Da affrontare le colline dell'Artois e del Boulonnais. L'arrivo è a misura di attaccanti, con due strappi brevi ma molto duri sulla costa: a Saint Étienne-au-Mont, con una pendenza media che si avvicina all'11%, e a Outreau, a circa 5 km dalla fine con pendenza dell'8,8%. L'arrivo sarà situato in cima a una salita lunga un chilometro. I favoriti per la vittoria finale potrebbero iniziare a mandarsi segnali. La prima tappa, apparentemente tranquilla in teoria e poi ricca di colpi di scena, dimostra come nulla possa non si possa mai abbassare la guardia. L'inizio della corsa sarà alle 12.15, l'arrivo è previsto per le 17.20.