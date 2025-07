Philipsen cade e si frattura clavicola e costole

Il belga - primo ad indossare la maglia gialla al Tour de France - è stato costretto al ritiro in seguito a una caduta nel corso della terza tappa. Per Philipsen frattura della clavicola e almeno una costola rotta

Tour de France finito per il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuncink), che è caduto durante una volata per un traguardo intermedio nella terza tappa della Grande Boucle, la Valenciennes-Dunkerque. Il belga - vincitore della prima tappa, primo a indossare la maglia gialla e attuale maglia verde - cercava di posizionarsi si è scontrato con un altro corridore ed è caduto in velocità, rimanendo dolorante a terra. Il suo team ha successivamente comunicato gli esiti dei primi esami: frattura scomposta della clavicola destra, per la quale sarà sicuramente necessario un intervento chirurgico. Almeno una costola rotta, forse due. Il belga verrà trasferito all'ospedale di Herentals il prima possibile, dove verrà operato.