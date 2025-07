Tour, mercoledì 5^ tappa a cronometro: il percorso

Come ha sottolineato Cristian Prudhomme, grande capo del Tour, Caen festeggerà il suo millennio nel 2025, ma saranno secondi e minuti a fare la differenza in una cronometro che probabilmente segnerà una vera svolta in questa 112° edizione della corsa francese. Siamo a due passi (10 km appena) dal Canale della Manica e il vento che soffia dall'Oceano Atlantico potrebbe fare la sua parte in una giornata che non sarà la stessa per i nostri colori senza Pippo Ganna, tra i pochi in grado di tenere testa a Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evanepoel, i tre sul podio della crono di Nizza nella tappa finale dell'anno scorso. Pochissime le chances di mantenere la Maglia gialla per Mathieu van der Poel.