Giovedì un'altra tappa molto 'tosta': il percorso

Dopo la cronometro di Caen che ha 'rivoluzionato' la classifica generale, un'altra tappa insidiosissima e molto lunga (201 km) quella che scatterà giovedì da Bayeux con cinque GPM di terza categoria e un dislivello di oltre 3.500 metri. Finale da non perdere con La Côte de Vaudry e l'arrivo in salita a Vire Normandie

Secondo gli organizzatori, quella di giovedì è la tappa pianeggiante più impegnativa nella storia recente del Tour , forte di oltre 3.500 metri di dislivello . E noi non vediamo l'ora di vedere all'azione la nuova Maglia gialla Tadej Pogacar e soci in una frazione - la sesta di questa edizione numero 112 della Grande Boucle - che si preannuncia scoppiettante, con ben sei Gran Premi della Montagna , di cui cinque di terza categoria.

Le caratteristiche della 6^ tappa

Partenza attorno alle 12.45 da Bayeux e arrivo in salita (700 metri!) verso le 17.15 a Vire Normandie, nella cosiddetta Svizzera Normanna. Ricca... di terreno accidentato. Insidiosa e lunga: 201,5 km. E adatta - ovviamente - agli scalatori e ancora di più agli 'avventurieri', i finisseur da una tappa e via. Finale, come detto, in ascesa su La Côte de Vaudry con una pendenza media del 10%. Sprint intermedio al km 22,2 nei pressi di Villers-Bocage.