Il Giro d'Austria di Espargaro, all'esordio nel ciclismo professionistico dopo la carriera in MotoGP, si conclude alla 3^ tappa: il catalano della Lidl-Trek è stato costretto al ritiro dopo una piccola caduta. Per Aleix, che aveva ben figurato nelle prime due tappe chiudendo la 2^ in 70^ posizione a 1'23'' dal vincitoreDel Toro, una sospetta frattura alla mano. Espargaro era 89° nella generale: "Mi dispiace dover abbandonare la corsa, spero di tornare presto", le sue prime parole

