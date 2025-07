Tour de France, la presentazione della 9^ tappa

La Grande Boucle offre ancora una possibilità alle ruote veloci in un luogo "consacrato" a Mark Cavendish. Il percorso da Chinon a Chateauroux, all'interno della regione del Centro-Valle della Loira, non presenta asperità e sono assenti GPM. Jonathan Milan correrà per la doppietta dopo il successo di Laval. Pogacar potrà godersi ancora la maglia gialla senza patemi

La carovana del Tour de France continua a scendere nel Paese per avvicinarsi alle montagne. Le vette però sono ancora distanti e nel frattempo i velocisti si godono le loro opportunità, che rischiano seriamente di essere le ultime. Le speranze di vincere una tappa degli sprinter che finora non si sono sbloccati si assottigliano sempre di più. Fortunatamente tra questi non c'è Jonathan Milan, che ha spezzato il tabù italiano nell'ottava frazione con arrivo a Laval. Primo successo per lui in carriera al Tour e prima gioia italiana dal luglio 2019, dopo 113 tappe. Ora il corridore della Lidl-Trek, in testa alla classifica a punti, vorrà continuare a indossare la maglia verde.