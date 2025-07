Jonathan Milan esulta dopo la prima vittoria in carriera al Tour: "Eravamo molto concentrati oggi, ringrazio i compagni per il lavoro che hanno fatto. Sapevo che sarei dovuto partire il più tardi possibile". Il leader della classifica a punti però non si accontenta: "Domani ci riprovo di nuovo"

Volata dominata e finalmente una vittoria italiana al Tour de France dopo quasi sei anni e 113 tappe. Jonathan Milan, al primo successo nella Grande Boucle, quasi non ci crede: "Ancora devo capire quello che abbiamo fatto, quando inizi una corsa hai sempre dei sogni e delle grandi aspettative. Oggi eravamo veramente concentrati, il focus era su ciò che dovevamo fare e i miei compagni hanno fatto un lavoro fenomenale", ha dichiarato lo sprinter della Lidl-Trek alla fine della tappa. Sulla strategia di gara: "Sapevo che avrei dovuto aspettare il più possibile, era un tipo di finale che mi piace molto. Il livello qui è altissimo e a questo punto posso dire che ce la siamo meritata". Ma ancora non è finita: "Domani ci riproveremo. Si tratta di una vittoria che significa molto per me e, dopo questo lunghissimo digiuno, anche per l'Italia".