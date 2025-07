Tour de France, la presentazione dell'11^ tappa

Dopo un giorno di riposo, la Grande Boucle riparte mercoledì 16 luglio con una frazione che parte e arriva a Tolosa. In mezzo 156,8 km con cinque GPM, quattro dei quali collocati negli ultimi 45 km. Potrebbe essere un'altra opportunità per i velocisti, ma gli attacchi sono sempre dietro l'angolo

Alla fine anche per il Tour de France venne il giorno di riposo, posticipato rispetto al solito lunedì per far correre la consueta tappa nell'anniversario della presa della Bastiglia. La Grande Boucle riparte domani, mercoledì 16 luglio, da e alla volta di Tolosa. 156,8 km non particolarmente insidiosi ma che potrebbero riservare sorprese nel finale.