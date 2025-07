Paura per il campione sloveno sul finire della frazione con arrivo a Tolosa. Durante un cambio di direzione, la sua bici si è incrociata con quella di Johannessen: il capitano della UAE Emirates è subito caduto a terra e nello slancio ha colpito anche al marciapiede a bordo strada. Rialzatosi subito, non è riuscito a ripartire immediatamente per un salto di catena. Risalito in sella, è stato poi aspettato dai suoi avversari, che non hanno approfittato della situazione per trarre vantaggio

L'11^ TAPPA - CLASSIFICHE