Tour de France, il percorso della 13^ tappa

Con gli occhi ancora stropicciati per l'ennesima epica impresa di Tadej Pogacar , il Tour riparte con la 13^ tappa. La maglia gialla ha già un vantaggio di 3'31'' su Jonas Vingegaard e con questa prova contro il tempo potrebbe rosicchiare altri secondi preziosi. Una cronometro senza praticamente pianura, una scalata da fare a tutta. Da vedere le condizioni di Evenepoel, specialista nelle prove contro il tempo (anche se più classiche e meno ripide), dopo la dura tappa di Hautacam.

Il percorso della 13^ tappa

Montagne russe sui Pirenei, c'è anche una crono individuale. 11 km, pochi all'apparenza ma non ci sarà la minima possibilità di tregua in questa cronometro su ripida salita. I corridori avranno appena due chilometri per prendere slancio prima di affrontare la salita del Peyresourde. Si prevede spettacolo e una caccia a tutti i secondi disponibili