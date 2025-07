Tour, la presentazione della 15^ tappa

Dopo tre giorni terribili e faticosi sui Pirenei, una frazione più tranquilla per la 112^ edizione della Grande Boucle. Non mancano comunque salite impegnative: il Pas du Sant a oltre 50 km dal traguardo ha un'asperità del 10,2%. Difficile pensare che i velocisti possano resistere e giungere indenni al traguardo di Carcassonne

Hautacam, cronoscalata, Tourmalet, Superbagneres. La Grande Boucle si lascia alle spalle le prime grandi fatiche di questa edizione. Tappa di 169,3 km da Muret a Carcassonne, capoluogo del dipartimento dell'Aude in Occitania. Un'occasione per gli specialisti della fuga. Le vette non sono così complesse da richiedere l'impegno in prima linea dei big della classifica generale e al tempo stesso nemmeno troppo agevoli per chi vuole giocarsi l'arrivo in una volata di gruppo.