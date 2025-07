Il Tour arriva a Courchevel: guida alla 18^ tappa

Giovedì 24 luglio è il giorno della tappa probabilmente più dura della 112^ edizione del Tour de France: 3 GPM Hors Categorie in 171,5 chilometri, compreso l'arrivo in salita a Courchevel, sul Col de la Loze a 2304 metri di altitudine. La penultima possibilità di Vingegaard per provare almeno a incrinare qualche certezza della maglia gialla Tadej Pogacar

IL RACCONTO DELLA 17^ TAPPA