Si sale ancora al Tour: guida alla 19^ tappa

Uno due terribile al Tour. Dopo la tremenda tappa con tre GPM di Hors Categorie e l'arrivo sul Col de la Loze, altri 130 km di fatica e ostacoli. Stavolta i GPM saranno cinque, compreso quello sull'arrivo a La Plagne. Chi uscirà con la maglia gialla da questa frazione sarà il vincitore in pectore della 112° Grande Boucle

Si pedala ancora sulle Alpi al Tour de France. Dopo la dura frazione odierna (arrivo a Courchevel sul Col de la Loze e tre GPM di Hors Categorie), altra tappa impegnativa con cinque Gran Premi della Montagna, di cui due di Hors Categorie, compreso l'arrivo a La Plagne. L'ultimo tentativo rimasto di dare una scossa al dominio di Pogacar: le ultime due frazioni non consentono ribaltoni in classifica, soprattutto se il distacco tra lo sloveno e l'inseguitore Vingegaard dovesse restare sopra i 4 minuti. Se il capitano della UAE Emirates sarà maglia gialla anche domani sera, potrà già assaporare il trionfo domenica a Parigi.

Le caratteristiche della 19^ tappa

Come nella frazione del 24 luglio, un traguardo intermedio immediato (al km 8 a Ugine) per consentire ai velocisti (leggasi Jonathan Milan) di giocarsi le proprie chances per la classifica a punti. Appena passato, si inizia a salire. C'è la Cote d'Hery-sur-Ugine (2^ categoria, 11,3 km al 5,1%), subito seguita dal Col del Salsies (1^ categoria, 13,7 km al 6,4% medio). La relativa brevità del percorso, 129,9 km disseminati di vette, rende la tappa priva di tratti pianeggianti. O si sale, o si scende. Al km 66 si scollinerà ai 1.748 metri di altitudine sul Col du Prè (Hors Categorie da 12,6 km al 7,7%). Prima del già citato arrivo a La Plagne (Hors Categorie a 2.052 metri dopo 19,1 km di ascesa al 7,2%), c'è da affrontare anche il Cormet de Roselend (2^ categoria di 5,9 km al 6,3%). Al termine di questo, una lunga discesa introdurrà all'ultimo sforzo e, si spera, all'ultimo duello a suon di scatti di quest'edizione tra Pogacar e Vingegaard. Si parte da Albertville alle 13.30, arrivo atteso alle 17.18.