Tour de France alla penultima tappa: il percorso

"Les jeux sont faits" per la Maglia Gialla, e non da ieri... ma ci sono delle classifiche da definire e un podio da completare prima della passerella di Parigi: ragion per cui questa penultima tappa ci regalerà ancora delle emozioni forti. Sarà anche l'ultimissima chance per i finisseur, per una di quelle giornate in fuga da raccontare ai nipotini. Insomma, vietato perdersi la 20^ frazione del Tour numero 112, dominato da Tadej Pogacar (e assolutamente da non 'sottovalutare' anche sabato!).