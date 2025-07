Tour sugli Champs-Élysées: così l'ultima tappa

Domenica l'ultimo atto di questa edizione numero 112 del Tour con il ritorno alla tradizionale passerella sugli Champs-Élysées, ma attraverso un percorso molto insidioso (vedi i cinque GPM in programma) e un circuito finale che porterà per tre volte i corridori sulla collina di Montmartre. Partenza alle 16.20 e arrivo dopo 132 km attorno alle 19.30, quando Pogacar potrà festeggiare il suo quarto trionfo nella Grande Boucle e Milan la sua prima Maglia verde in carriera

Siamo ai titoli di coda, all'ultimo giro di pallina di questa roulette impazzita che è stata la 112^ edizione del Tour con i suoi ritiri eccellenti, le cadute, le imprese di un giorno, la strabiliante sicurezza con cui Tadej Pogacar si presenterà a Parigi in Maglia gialla per celebrare il suo quarto trionfo nella Grande Boucle e Jonathan Milan la sua prima Maglia verde in carriera, che riporterà in Italia a distanza di 15 anni dalle imprese di Alessandro Petacchi. Si torna alla tradizione dopo la parentesi di Nizza che l'anno scorso aveva sostituito la capitale durante le Olimpiadi della scorsa estate. E non poteva essere altrimenti, nel 50° anniversario dell'arrivo sugli Champs-Élysées e della vittoria finale di Bernard Thévenet, capace di battere il grande Eddy Merckx nel 1975.