Milan esulta: "Solo in futuro capirò cos'ho fatto"

Jonathan Milan, giunto sul traguardo di Parigi, può festeggiare la conquista della maglia verde per il successo nella classifica a punti: "Prima di tutto in questo Tour volevo divertirmi, così è stato. Per me e la squadra è stato stupendo", ha raccontato alla fine dell'ultima tappa

