Giulio Ciccone ha vinto per distacco la 44esima edizione della 'Clasica' di San Sebastiàn. Erano diciotto anni che nei Paesi Baschi non si imponeva un italiano, dal lontano 2007 quando nella 'Klasikoa' (così chiamata in basco) - tradizionale appuntamento World Tour di inizio agosto - si era imposto Leonardo Bertagnolli. Al secondo posto si è piazzato lo svizzero Jan Christen, ultimo a resistere al forcing di del corridore della Lidl-Trek. Terza piazza per il belga Maxim Van Gils. In generale si tratta dell'ottava vittoria italiana nella corsa, dopo quelle di Bugno, Chiappucci, Rebellin, Casagrande (due volte), Bettini e, appunto, Bertagnolli. Per Ciccone si tratta di un successo incoraggiante anche in chiave Vuelta, dopo il Giro sfortunato con il ritiro per caduta e il problema muscolare.