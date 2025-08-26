Da Susa alla Francia: la 4^ tappa in diretta live

Esplora tutte le offerte Sky
L'ultima tappa un po' 'italiana' è anche la più lunga di questa Vuelta: partenza alle 11:40 da Susa e arrivo a Voiron (Francia) dopo 206 km, quasi 3mila metri di dislivello e tre Gran Premi della Montagna. Maglia rossa sempre sulle spalle di Vingegaard. Qui tutti gli aggiornamenti live della corsa 

LE CLASSIFICHE - IL PERCORSO - PARTECIPANTI E FAVORITI

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI - MAGLIA BIANCA

  • Juan Ayuso - 10h 55'52"
  • Junior Lecerf  - S.T.
  • Valentin Paret-Peintre - S.T.
  • Matthew Riccitello - S.T.
  • Giulio Pellizzari - S.T.

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI - MAGLIA A POIS

  • Alessandro Verre - 8 punti 
  • Jonas Vingegaard - 5 punti
  • David Gaudu - 3 punti
  • Giulio Ciccone - 3 punti
  • Sean Quinn - 3 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA VERDE

  • Jonas Vingegaard - 65 punti
  • Giulio Ciccone - 54 punti
  • David Gaudu - 52 punti
  • Jasper Philipsen - 50 punti
  • Mads pedersen - 43 punti

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE

  • 1) VINGEGAARD Jonas (Visma) 10h55'36"
  • 2) GAUDU David (Groupama-FDJ) s.t.
  • 3) CICCONE Giulio (Lidl-Trek) +8"
  • 4) BERNAL Egan (INEOS) +14"
  • 5) PIDCOCK Thomas (Q36) +16
  • 6) HINDLEY Jai (RBH) s.t.
  • 7) BUITRAGO Santiago TBV s.t.
  • 8) JORGENSON Matteo TVL s.t.
  • 9) AYUSO Juan UAD s.t.
  • 10 PARET-PEINTRE Valentin (SOQ) s.t.

L'ORDINE D'ARRIVO DELLA TERZA TAPPA

  • 1) GAUDU David (Groupama-FDJ) 2h59'24"
  • 2) PEDERSEN Mads (Lidl-Trek) s.t.
  • 3) VINGEGAARD Jonas (Visma) s.t.
  • 4) CICCONE Giulio (Lidl-Trek) s.t.
  • 5) LABROSSE Jordan (Decathlon AG2R) s.t.
  • 6) AULAR Orluis (Movistar) s.t.
  • 7) BUITRAGO Santiago (Bahrain-Victorious) s.t.
  • 8) BERNAL Egan (INEOS) s.t.
  • 9) KOERDT Bjorn (Picnic PostNL) s.t.
  • 10) HINDLEY Jai (Red Bull-BORA) s.t.

Cosa è successo nella tappa di lunedì

David Gaudu ha vinto in volata la terza frazione italiana di questa Vuelta, da San Maurizio Canavese a Ceres: il francese brucia con un gran numero Pedersen e agguanta Jonas Vingegaard in testa alla generale, ma il danese  - terzo al traguardo - mantiene la Maglia Rossa grazie ai migliori piazzamenti. Giulio Ciccone sale al terzo posto in classifica, a 8" dal leader. Alessandro Verre - in fuga per buona parte della frazione - in Maglia a pois.

Vuelta in Italia: vince Gaudu, Vingegaard in rosso

I favoriti

Jasper Philipsen, che ha risparmiato le energie nella tappa di lunedì. Mads Pedersen, per rifarsi della delusione di ieri al traguardo. Ma occhio anche ai nostri Elia Viviani e Pippo Ganna, sempre in caso di volata. 

Gli ultimi km

Leggermente a salire, con qualche rotonda/spartitraffico che potrebbe un po' complicare i piani dei 'treni' per l'eventuale volata.

La sequenza dei GPM

  • Km 10,4: Puerto Exiles (3^ categoria di 5,6 km al 5,6%)
  • Km 37,8: Colle del Monginevro (2^ categoria di 8,3 km al 6,1%)
  • Al km 76,8: Col du Lautaret (2^ categoria di 13,8 km al 4,3%)

Altimetria e percorso

Dislivello di 2.919 metri e tre Gran Premi della Montagna, tutti nella prima parte. Passaggio dalla Città metropolitana di Torino Claviere, prima di attraversare il confine con la Francia. Ultimi 130 km prevalentemente in discesa o pianeggianti, con un unico strappetto prima di Grenoble. 

Altimetria 4^tappa Vuelta

È la tappa più lunga di questa Vuelta a España 2025: 206,7 km.

