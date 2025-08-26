Da Susa alla Francia: la 4^ tappa in diretta live

Vuelta, la 4^ tappa in diretta live
L'ultima tappa un po' 'italiana' è anche la più lunga di questa Vuelta: partenza alle 11:40 da Susa e arrivo a Voiron (Francia) dopo 206 km, quasi 3mila metri di dislivello e tre Gran Premi della Montagna. Maglia rossa sempre sulle spalle di Vingegaard. Qui tutti gli aggiornamenti live della corsa
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
- Il racconto della terza tappa
LA CLASSIFICA DEI GIOVANI - MAGLIA BIANCA
- Juan Ayuso - 10h 55'52"
- Junior Lecerf - S.T.
- Valentin Paret-Peintre - S.T.
- Matthew Riccitello - S.T.
- Giulio Pellizzari - S.T.
LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI - MAGLIA A POIS
- Alessandro Verre - 8 punti
- Jonas Vingegaard - 5 punti
- David Gaudu - 3 punti
- Giulio Ciccone - 3 punti
- Sean Quinn - 3 punti
LA CLASSIFICA A PUNTI - MAGLIA VERDE
- Jonas Vingegaard - 65 punti
- Giulio Ciccone - 54 punti
- David Gaudu - 52 punti
- Jasper Philipsen - 50 punti
- Mads pedersen - 43 punti
LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE
- 1) VINGEGAARD Jonas (Visma) 10h55'36"
- 2) GAUDU David (Groupama-FDJ) s.t.
- 3) CICCONE Giulio (Lidl-Trek) +8"
- 4) BERNAL Egan (INEOS) +14"
- 5) PIDCOCK Thomas (Q36) +16
- 6) HINDLEY Jai (RBH) s.t.
- 7) BUITRAGO Santiago TBV s.t.
- 8) JORGENSON Matteo TVL s.t.
- 9) AYUSO Juan UAD s.t.
- 10 PARET-PEINTRE Valentin (SOQ) s.t.
L'ORDINE D'ARRIVO DELLA TERZA TAPPA
- 1) GAUDU David (Groupama-FDJ) 2h59'24"
- 2) PEDERSEN Mads (Lidl-Trek) s.t.
- 3) VINGEGAARD Jonas (Visma) s.t.
- 4) CICCONE Giulio (Lidl-Trek) s.t.
- 5) LABROSSE Jordan (Decathlon AG2R) s.t.
- 6) AULAR Orluis (Movistar) s.t.
- 7) BUITRAGO Santiago (Bahrain-Victorious) s.t.
- 8) BERNAL Egan (INEOS) s.t.
- 9) KOERDT Bjorn (Picnic PostNL) s.t.
- 10) HINDLEY Jai (Red Bull-BORA) s.t.
Cosa è successo nella tappa di lunedì
David Gaudu ha vinto in volata la terza frazione italiana di questa Vuelta, da San Maurizio Canavese a Ceres: il francese brucia con un gran numero Pedersen e agguanta Jonas Vingegaard in testa alla generale, ma il danese - terzo al traguardo - mantiene la Maglia Rossa grazie ai migliori piazzamenti. Giulio Ciccone sale al terzo posto in classifica, a 8" dal leader. Alessandro Verre - in fuga per buona parte della frazione - in Maglia a pois.
Vuelta in Italia: vince Gaudu, Vingegaard in rossoVai al contenuto
I favoriti
Jasper Philipsen, che ha risparmiato le energie nella tappa di lunedì. Mads Pedersen, per rifarsi della delusione di ieri al traguardo. Ma occhio anche ai nostri Elia Viviani e Pippo Ganna, sempre in caso di volata.
Gli ultimi km
Leggermente a salire, con qualche rotonda/spartitraffico che potrebbe un po' complicare i piani dei 'treni' per l'eventuale volata.
La sequenza dei GPM
- Km 10,4: Puerto Exiles (3^ categoria di 5,6 km al 5,6%)
- Km 37,8: Colle del Monginevro (2^ categoria di 8,3 km al 6,1%)
- Al km 76,8: Col du Lautaret (2^ categoria di 13,8 km al 4,3%)
Altimetria e percorso
Dislivello di 2.919 metri e tre Gran Premi della Montagna, tutti nella prima parte. Passaggio dalla Città metropolitana di Torino Claviere, prima di attraversare il confine con la Francia. Ultimi 130 km prevalentemente in discesa o pianeggianti, con un unico strappetto prima di Grenoble.
È la tappa più lunga di questa Vuelta a España 2025: 206,7 km.
