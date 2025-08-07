Il corridore italiano, caduto nel corso della terza tappa del Giro di Polonia e attualmente ricoverato in ospedale, ha riportato diverse lesioni facciali, tra cui una frattura della vertebra cervicale (senza conseguenze neurologiche), fratture facciali e clavicolari

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Filippo Baroncini. Il corridore 24enne della UAE Emirates XRG è caduto nella giornata di ieri, mercoledì 6 agosto, nel corso della terza tappa del giro di Polonia. Queste le parole del direttore medico Adriano Rotunno riportate dal team UAE: "Purtroppo, Baroncini è rimasto ferito in una caduta nella terza tappa del Giro di Polonia. Ha riportato diverse lesioni facciali, tra cui una frattura della vertebra cervicale (senza conseguenze neurologiche), fratture facciali e clavicolari. È attualmente ricoverato in ospedale ed è sotto la supervisione del nostro team medico".