Vuelta, Caruso si aggiudica la quarta tappa

A tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, Caruso torna al successo conquistando la quarta tappa della Vuelta: il siciliano taglia il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sui portoghesi Rui Costa e Rui Oliveira

La quarta tappa della Vuelta si tinge d'azzurro. Ad aggiudicarsela è, infatti, Damiano Caruso: il 37enne della Bahrain Victorious torna a vincere una corsa a quasi tre anni e mezzo di distanza dal suo ultimo successo, quello nella classifica finale del giro di Sicilia del 2022. Decisiva per la vittoria del ragusano la fuga iniziata sull'Alto del Cargadero, a circa 16 km dal traguardo a Regumiel de la Serra, dove l'italiano ha anticipato i portoghesi Rui Costa (secondo a +1'26'') e Rui Oliveira. Leader della classifica generale resta il ventenne francese Leo Bisiaux, davanti a Giulio Pellizzari.