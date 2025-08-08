Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vuelta, Damiano Caruso vince la quarta tappa

Ciclismo

A tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, Caruso torna al successo conquistando la quarta tappa della Vuelta: il siciliano taglia il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sui portoghesi Rui Costa e Rui Oliveira

EVENEPOEL AL TEAM RED BULL-BORA-HANSGROHE DAL 2026

La quarta tappa della Vuelta si tinge d'azzurro. Ad aggiudicarsela è, infatti, Damiano Caruso: il 37enne della Bahrain Victorious torna a vincere una corsa a quasi tre anni e mezzo di distanza dal suo ultimo successo, quello nella classifica finale del giro di Sicilia del 2022. Decisiva per la vittoria del ragusano la fuga iniziata sull'Alto del Cargadero, a circa 16 km dal traguardo a Regumiel de la Serra, dove l'italiano ha anticipato i portoghesi Rui Costa (secondo a +1'26'') e Rui Oliveira. Leader della classifica generale resta il ventenne francese Leo Bisiaux, davanti a Giulio Pellizzari. 

L'ordine d'arrivo alla 4^ tappa

  1. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) 3:33:18
  2. Rui Costa (EF Education - EasyPost) +1'26''
  3. Rui Oliveira (UAE Team Emirates - XRG) s.t.
  4. Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
  5. Ben Zwiehoff (Red Bull - BORA - hansgrohe) s.t.
  6. Javier Romo (Movistar Team) +1'56''
  7. Hector Alvarez (Lidl - Trek) +3'15''
  8. Miká Heming (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
  9. Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
  10. Antoine Huby (Soudal Quick-Step) s.t.

Ciclismo: Altre Notizie

Vuelta, Caruso si aggiudica la quarta tappa

Ciclismo

A tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, Caruso torna al successo conquistando la quarta...

Caduta per Baroncini: "Ha subito diverse fratture"

Giro di Polonia

Il corridore italiano, caduto nel corso della terza tappa del Giro di Polonia e attualmente...

Evenepoel correrà con la Red Bull-Bora-Hansgrohe

Ciclismo

Il fuoriclasse belga lascia la Soudal Quick-Step e passa ufficialmente alla Red...

Tour donne, trionfo della francese Ferrand-Prevot

Ciclismo

Pauline Ferrand-Prévot ha riportato in Francia il Tour donne, 36 anni dopo Jeannie Longo. La...

Ciccone vince la 'Clasica' di San Sebastiàn

Ciclismo

È il primo successo italiano dalla vittoria del 2007 a firma Leonardo Bertagnolli. Al secondo...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS