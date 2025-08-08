Vuelta, Caruso si aggiudica la quarta tappa

A tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, Caruso torna al successo conquistando la quarta tappa della Vuelta: il siciliano taglia il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sui portoghesi Rui Costa e Rui Oliveira
La quarta tappa della Vuelta si tinge d'azzurro. Ad aggiudicarsela è, infatti, Damiano Caruso: il 37enne della Bahrain Victorious torna a vincere una corsa a quasi tre anni e mezzo di distanza dal suo ultimo successo, quello nella classifica finale del giro di Sicilia del 2022. Decisiva per la vittoria del ragusano la fuga iniziata sull'Alto del Cargadero, a circa 16 km dal traguardo a Regumiel de la Serra, dove l'italiano ha anticipato i portoghesi Rui Costa (secondo a +1'26'') e Rui Oliveira. Leader della classifica generale resta il ventenne francese Leo Bisiaux, davanti a Giulio Pellizzari.
L'ordine d'arrivo alla 4^ tappa
- Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) 3:33:18
- Rui Costa (EF Education - EasyPost) +1'26''
- Rui Oliveira (UAE Team Emirates - XRG) s.t.
- Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- Ben Zwiehoff (Red Bull - BORA - hansgrohe) s.t.
- Javier Romo (Movistar Team) +1'56''
- Hector Alvarez (Lidl - Trek) +3'15''
- Miká Heming (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- Antoine Huby (Soudal Quick-Step) s.t.