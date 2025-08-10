Baroncini torna in Italia dopo la caduta: sarà operato, non è in pericolo di vita

Il corridore 24enne della UAE Emirates XRG era caduto lo scorso 6 agosto nel corso della terza tappa del Giro di Polonia. L'aggiornamento del general manager Gianetti: "È tenuto in coma farmacologico per motivi di salute, ma non è in pericolo di vita. Tornerà oggi in Italia e verrà operato al viso e alla colonna vertebrale"

Filippo Baroncini è ancora in coma farmacologico per motivi di salute, ma non è in pericolo di vita. Oggi (domenica 10 agosto) il rientro in Italia e l'operazione. A confermare lo stato di salute del corridore 24enne della UAE Emirates XRG - caduto lo scorso 6 agosto nel corso della terza tappa del Giro di Polonia - è Mauro Gianetti, general manager del team: "Filippo non è in pericolo di vita e questa è la cosa più importante. Ha riportato alcune lesioni al viso, lesioni agli occhi e anche danni a un polmone; ha anche due vertebre rotte. Al momento - ha proseguito Gianetti - è stabilizzato e lo trasporteremo oggi in Italia. Se tutto andrà bene, verrà operato al viso e alla colonna vertebrale".