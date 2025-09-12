Vuelta, chance per i velocisti: la 19^ tappa LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vuelta, la 19^ tappa in diretta live

live Ciclismo

La Vuelta torna a offrire un'opportunità ai velocisti: i 162 km da Rueda a Guijuelo non presentano GPM. Pedersen ha l'occasione di blindare la maglia verde, i big invece possono tirare il fiato in vista della decisiva tappa con la Bola del Mundo prevista domani. Segui la 19^ frazione con il liveblog di skysport.it

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI E RITIRI

in evidenza

Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere

LIVE

Il percorso della Vuelta

Compresa quella odierna, mancano tre tappe alla fine. Considerando che l'ultima sarà la passerella di Madrid, quella decisiva per vincitore e podio sarà domani, con arrivo sulla terribile Bola del Mundo

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

Vai al contenuto

Tris italiano?

Dopo Pellizzari e Ganna, potrebbe esserci una terza vittoria consecutiva azzurra in questa Vuelta? Magari Elia Viviani, che ha dimostrato una buona forma nelle volate di inizio corsa, indovina il guizzo giusto

L'altimetria della tappa di oggi

Percorso adatto ai velocisti, leggermente movimentato ma senza che ci sia un solo GPM. Traguardo volante a Salamanca con anche secondi di abbuono per la classifica generale: Almeida proverà a sprintare? Volata attesa a Guijuelo 

Tappa 19

Ganna ha costruito la sua vittoria negli ultimi 4 km, corsi addirittura a una velocità di circa 63 km/h. Nei primi due intermedi ha avuto tempi simili e anche peggiori a quelli dei suoi rivali, ma nel finale si è scatenato e nessuno ha eguagliato il suo ritmo

Tutta l'attesa di Ganna per festeggiare

Cosa è successo ieri

Cronometro a Valladolid, l'unica individuale dell'80^ edizione della Vuelta. L'ha vinta Filippo Ganna, autore di una prestazione superba

Ganna non sbaglia mai: vince la crono a Valladolid

Ganna non sbaglia mai: vince la crono a Valladolid

Vai al contenuto

Buongiorno a tutti. 19^ e terzultima tappa della Vuelta 2025: avviciniamoci insieme all'inizio previsto per le 13.50

Ciclismo: Altre Notizie

Vuelta, chance per i velocisti: la 19^ tappa LIVE

live Ciclismo

La Vuelta torna a offrire un'opportunità ai velocisti: i 162 km da Rueda a Guijuelo non...

Ganna non sbaglia mai: vince la crono a Valladolid

VUELTA

Doppietta Italia. Dopo il successo di ieri di Pellizzari sul Morredero, Pippo Ganna rispetta il...

In Canada torna Pogacar: "Ora obiettivo Mondiali"

Ciclismo

Vincitore dell'ultima edizione del Tour de France, Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara per...

Vuelta, fantastico Pellizzari: vince la 17^ tappa!

Ciclismo

Uno straordinario Giulio Pellizzari vince la 17^ tappa della Vuelta, al termine dello scatto sul...

Vuelta, vince Bernal: arrivo anticipato di 8 km

VUELTA

Egan Bernal vince in volata su Mikel Landa la 16^ tappa della Vuelta. La riscossa dei veterani è...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS