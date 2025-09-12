Vuelta, chance per i velocisti: la 19^ tappa LIVE

La Vuelta torna a offrire un'opportunità ai velocisti: i 162 km da Rueda a Guijuelo non presentano GPM. Pedersen ha l'occasione di blindare la maglia verde, i big invece possono tirare il fiato in vista della decisiva tappa con la Bola del Mundo prevista domani. Segui la 19^ frazione con il liveblog di skysport.it
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
Il percorso della Vuelta
Compresa quella odierna, mancano tre tappe alla fine. Considerando che l'ultima sarà la passerella di Madrid, quella decisiva per vincitore e podio sarà domani, con arrivo sulla terribile Bola del Mundo
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia
Tris italiano?
Dopo Pellizzari e Ganna, potrebbe esserci una terza vittoria consecutiva azzurra in questa Vuelta? Magari Elia Viviani, che ha dimostrato una buona forma nelle volate di inizio corsa, indovina il guizzo giusto
L'altimetria della tappa di oggi
Percorso adatto ai velocisti, leggermente movimentato ma senza che ci sia un solo GPM. Traguardo volante a Salamanca con anche secondi di abbuono per la classifica generale: Almeida proverà a sprintare? Volata attesa a Guijuelo
Ganna ha costruito la sua vittoria negli ultimi 4 km, corsi addirittura a una velocità di circa 63 km/h. Nei primi due intermedi ha avuto tempi simili e anche peggiori a quelli dei suoi rivali, ma nel finale si è scatenato e nessuno ha eguagliato il suo ritmo
Tutta l'attesa di Ganna per festeggiare
Cosa è successo ieri
Cronometro a Valladolid, l'unica individuale dell'80^ edizione della Vuelta. L'ha vinta Filippo Ganna, autore di una prestazione superba
Ganna non sbaglia mai: vince la crono a Valladolid
Buongiorno a tutti. 19^ e terzultima tappa della Vuelta 2025: avviciniamoci insieme all'inizio previsto per le 13.50