Filippo Conca ha firmato con la Jayco AlUla

Lo scorso giugno aveva vinto la prova in linea professionisti dei campionati italiani senza una squadra ufficiale. Ora la firma: Filippo Conca passa alla Jayco AlUla, e correrà nel World Tour

La sua vittoria ai campionati italiani senza squadra ufficiale aveva fatto scalpore, ora è ufficiale il suo passaggio alla Jayco AlUla, team - tra l’altro - del World Tour. Una nuova firma, una notizia di "ciclomercato" che scongiura il rischio, a un certo punto abbastanza concreto, di non vedere il campione italiano nelle corse pro. Classe 1998, nato a Lecco, lo scorso giugno stupì un po' tutti vincendo la prova in linea professionisti dei campionati italiani mentre correva per l'ASD Swatt Club, squadra di categoria Continental che gareggia sia tra i pro che negli Under 23. Al termine di quella gara sono rimaste impresse anche le sue lacrime di gioia: l'anno scorso infatti, al termine della stagione con la Q.36 Pro Team, stava per ritirarsi dall'agonismo e dedicarsi a un'attività nel settore del turismo (parola sua, "visto che abito nei pressi del lago di Como").