Dopo la vittoria ai campionati italiani Filippo Conca ha firmato con la Jayco AlUla

Ciclismo

Lo scorso giugno aveva vinto la prova in linea professionisti dei campionati italiani senza una squadra ufficiale. Ora la firma: Filippo Conca passa alla Jayco AlUla, e correrà nel World Tour

UN DILETTANTE SUL TRONO DEL CICLISMO: CHI È FILIPPO CONCA

La sua vittoria ai campionati italiani senza squadra ufficiale aveva fatto scalpore, ora è ufficiale il suo passaggio alla Jayco AlUla, team - tra l’altro - del World Tour. Una nuova firma, una notizia di "ciclomercato" che scongiura il rischio, a un certo punto abbastanza concreto, di non vedere il campione italiano nelle corse pro. Classe 1998, nato a Lecco, lo scorso giugno stupì un po' tutti vincendo la prova in linea professionisti dei campionati italiani mentre correva per l'ASD Swatt Club, squadra di categoria Continental che gareggia sia tra i pro che negli Under 23. Al termine di quella gara sono rimaste impresse anche le sue lacrime di gioia: l'anno scorso infatti, al termine della stagione con la Q.36 Pro Team, stava per ritirarsi dall'agonismo e dedicarsi a un'attività nel settore del turismo (parola sua, "visto che abito nei pressi del lago di Como").

