Froome, caduta in allenamento: vertebre fratturate

Chris Froome è stato vittima di un incidente stradale nella giornata di mercoledì 27 agosto durante un allenamento. Secondo quanto riportato dai media francesi, il britannico è caduto nei pressi di Saint-Raphaël (Var) in Francia ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto gravemente ferito ma è sempre stato cosciente riuscendo persino a parlare con il suo entourage. Non ha riportato traumi cranici e le sue condizioni sono stabili. Gli esami hanno rilevato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari. Sarà sottoposto a intervento chirurgico questo pomeriggio. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del corridore. Froome era già rimasto coinvolto in un incidente nel 2019 durante la ricognizione di una cronometro del Giro del Delfinato: costretto a una lunga riabilitazione, non era più riuscito a tornare ai precedenti livelli.