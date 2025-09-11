Vuelta, 18^ tappa LIVE: crono a Valladolid

Dopo la vittoria di Pellizzari nella 17^ tappa, la Vuelta arriva a Valladolid per la prima e unica cronometro individuale della corsa. Percorso totalmente pianeggiante e accorciato di 15 km (da 27,2 a 12,2) per timore delle numerose proteste pro Palestina. Segui la 18^ tappa con il nostro liveblog
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
Gli orari della cronometro individuale
La partenza del primo corridore è prevista per le 14.12. La chiusura, invece, è in programma per le 17.30.
La top 5 della classifica a punti (maglia verde)
- Giulio Pellizzari 64h 57' 46''
- Mattew Riccitello +1'08"
- Junior Lecerf +8'01"
- Abel Balderstone Roumens +20'17''
- Jaume Guardeno Roma + 21'19''
La top 5 della classifica degli scalatori (maglia a pois)
- Jay Vine - 61 punti
- Jonas Vingegaard - 41 punti
- Louis Vervaeke - 32 punti
- Joao Almeida - 30 punti
- Marc Soler 28 punti
- Mads Pedersen - 237 punti
- Jonas Vingegaard - 153 punti
- Giulio Ciccone 115 punti
- Ethan Vernon - 111 punti
- Jasper Philipsen - 105 punti
La top 10 della classifica generale (maglia rossa)
- 1) VINGEGAARD Jonas - 64h 53' 55''
- 2) ALMEIDA João +50''
- 3) PIDCOCK Thomas +2'28''
- 4) HINDLEY Jai +3'04''
- 5) PELLIZZARI Giulio +3'51''
- 6) GALL Felix +4'57''
- 7) RICCITELLO Matthew +4'59''
- 8) KUSS Sepp +6'24''
- 9) TRAEN Torstein +7'06''
- 10) JORGENSON Matteo +10'16''
L'ordine d'arrivo della 17^ tappa
- Giulio Pellizzari in 3'37'00''
- Thomas Pidcock - +16''
- Jai Hindley - +18''
- Jonas Vingegaard - +20''
- Joao Almeida - +22''
- Matthew Riccitello - +26''
- Felix Gall - +53''
- Torstein Taen - +53''
- Sepp Kuss - 58''
- Matteo Jorgenson - 1'44''
La sfida tra Vingegaard e Almeida
Il danese ha chiuso quarto nella giornata di ieri, ma è riuscito comunque a guadagnare due secondi sul suo rivale nella generale Almeida. Il distacco tra i due è di 50''.
La tappa di oggi
La prima e unica cronometro individuale della corsa andrà in scena sulle strade di Valladolid. Percorso totalmente pianeggiante che ricalca quello della tappa 10 dell'edizione 2023: allora vinse Filippo Ganna davanti a Evenepoel e Roglic.
L'albo d'oro della Vuelta
In attesa dell'inizio della cronometro, qui ecco tutti i trionfatori della corsa spagnola nelle precedenti 79 edizioni.
Pellizzari, quinto nella classifica generale e miglior giovane
Super rendimento del corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Pellizzari è al momento in quinta posizione nella classifica generale e miglior giovane con 1'08'' su Mattew Riccitello.
Vingegaard sempre in maglia rossa
Con il quarto posto di ieri e soprattutto la quinta posizione di Almeida, Vingegaard ha confermato la sua maglia rossa nella classifica generale. Il corridore della Visma ha infatti 50'' di vantaggio sul portoghese.
Come è andata la 17^ tappa
Uno straordinario Giulio Pellizzari ha vinto la 17^ tappa della Vuelta, al termine dello scatto sul gruppo maglia rossa a 3 km dalla fine. Prima vittoria in carriera per il corridore italiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe.
Cronometro accorciata a 12,2 km
La notizia è arrivata nella serata di ieri: per motivi di sicurezza, dopo le numerose proteste pro-Pal che hanno portato alla neutralizzazione della tappa di Bilbao e all'arrivo accorciato nella 16^ tappa con finale a Mos. Castro de Herville, l'organizzazione ha deciso di accorciare la cronometro in programma quest'oggi a Valladolid da 27,2 a 12,2 km.
Buongiorno a tutti e benvenuti al liveblog della 18^ tappa della Vuelta. Avviciniamoci all'inizio della cronometro individuale.