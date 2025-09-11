Vuelta, 18^ tappa LIVE: crono a Valladolid

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta, la 18^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Dopo la vittoria di Pellizzari nella 17^ tappa, la Vuelta arriva a Valladolid per la prima e unica cronometro individuale della corsa. Percorso totalmente pianeggiante e accorciato di 15 km (da 27,2 a 12,2) per timore delle numerose proteste pro Palestina. Segui la 18^ tappa con il nostro liveblog

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI E RITIRI

Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere

LIVE

Gli orari della cronometro individuale

La partenza del primo corridore è prevista per le 14.12. La chiusura, invece, è in programma per le 17.30.

La top 5 della classifica a punti (maglia verde)

  1. Giulio Pellizzari 64h 57' 46''
  2. Mattew Riccitello +1'08"
  3. Junior Lecerf +8'01"
  4. Abel Balderstone Roumens +20'17''
  5. Jaume Guardeno Roma + 21'19''

La top 5 della classifica degli scalatori (maglia a pois)

  1. Jay Vine - 61 punti
  2. Jonas Vingegaard - 41 punti
  3. Louis Vervaeke - 32 punti
  4. Joao Almeida - 30 punti
  5. Marc Soler 28 punti

  1. Mads Pedersen - 237 punti
  2. Jonas Vingegaard - 153 punti
  3. Giulio Ciccone 115 punti
  4. Ethan Vernon - 111 punti
  5. Jasper Philipsen - 105 punti

La top 10 della classifica generale (maglia rossa)

  • 1) VINGEGAARD Jonas - 64h 53' 55''
  • 2) ALMEIDA João +50''
  • 3) PIDCOCK Thomas +2'28''
  • 4) HINDLEY Jai +3'04''
  • 5) PELLIZZARI Giulio +3'51''
  • 6) GALL Felix +4'57''
  • 7) RICCITELLO Matthew +4'59''
  • 8) KUSS Sepp +6'24''
  • 9) TRAEN Torstein +7'06''
  • 10) JORGENSON Matteo +10'16''

L'ordine d'arrivo della 17^ tappa

  1. Giulio Pellizzari in 3'37'00''
  2. Thomas Pidcock - +16''
  3. Jai Hindley - +18''
  4. Jonas Vingegaard - +20''
  5. Joao Almeida - +22''
  6. Matthew Riccitello - +26''
  7. Felix Gall - +53''
  8. Torstein Taen - +53''
  9. Sepp Kuss - 58''
  10. Matteo Jorgenson - 1'44''

La sfida tra Vingegaard e Almeida

Il danese ha chiuso quarto nella giornata di ieri, ma è riuscito comunque a guadagnare due secondi sul suo rivale nella generale Almeida. Il distacco tra i due è di 50''.

vingegaard

La tappa di oggi

La prima e unica cronometro individuale della corsa andrà in scena sulle strade di Valladolid. Percorso totalmente pianeggiante che ricalca quello della tappa 10 dell'edizione 2023: allora vinse Filippo Ganna davanti a Evenepoel e Roglic.

In attesa dell'inizio della cronometro, qui ecco tutti i trionfatori della corsa spagnola nelle precedenti 79 edizioni.

Pellizzari, quinto nella classifica generale e miglior giovane

Super rendimento del corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Pellizzari è al momento in quinta posizione nella classifica generale e miglior giovane con 1'08'' su Mattew Riccitello.

Vingegaard sempre in maglia rossa

Con il quarto posto di ieri e soprattutto la quinta posizione di Almeida, Vingegaard ha confermato la sua maglia rossa nella classifica generale. Il corridore della Visma ha infatti 50'' di vantaggio sul portoghese.

Come è andata la 17^ tappa

Uno straordinario Giulio Pellizzari ha vinto la 17^ tappa della Vuelta, al termine dello scatto sul gruppo maglia rossa a 3 km dalla fine. Prima vittoria in carriera per il corridore italiano della Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Cronometro accorciata a 12,2 km

La notizia è arrivata nella serata di ieri: per motivi di sicurezza, dopo le numerose proteste pro-Pal che hanno portato alla neutralizzazione della tappa di Bilbao e all'arrivo accorciato nella 16^ tappa con finale a Mos. Castro de Herville, l'organizzazione ha deciso di accorciare la cronometro in programma quest'oggi a Valladolid da 27,2 a 12,2 km

Buongiorno a tutti e benvenuti al liveblog della 18^ tappa della Vuelta. Avviciniamoci all'inizio della cronometro individuale.

