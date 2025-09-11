Vuelta, 18^ tappa LIVE: crono a Valladolid

La notizia è arrivata nella serata di ieri: per motivi di sicurezza, dopo le numerose proteste pro-Pal che hanno portato alla neutralizzazione della tappa di Bilbao e all'arrivo accorciato nella 16^ tappa con finale a Mos. Castro de Herville, l'organizzazione ha deciso di accorciare la cronometro in programma quest'oggi a Valladolid da 27,2 a 12,2 km.