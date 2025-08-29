Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chris Froome operato: le condizioni dopo l'incidente

Ciclismo

Il corridore britannico è stato operato per le fratture riportate dopo la caduta in allenamento di mercoledì. L'intervento è perfettamente riuscito e Froome continuerà a ricevere le cure necessarie nell'ospedale di Tolone

Aggiornamento sulle condizioni di Chris Froome, ricoverato in ospedale a Tolone dopo la caduta in allenamento di due giorni fa nei pressi di Saint-Raphaël (Var) in Francia. Il corridore britannico è stato operato nella giornata di ieri per la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari. L'intervento è riuscito con successo e Froome continuerà a ricevere le cure di medici e infermieri della struttura, secondo quanto riporta un comunicato pubblicato sui social da Froome e dal suo team Israel–Premier Tech. Il britannico è in buone condizioni e desidera ringraziare le persone che si sono prese cura di lui dopo l'incidente, oltre a tutti i tifosi che hanno mostrato la loro vicinanza in questo difficile momento, si legge ancora nella nota di aggiornamento sulle condizioni del quattro volte vincitore del Tour de France.

Ciclismo: Altre Notizie

Vuelta di Spagna, la 7^ tappa in diretta

live CICLISMO

Seconda tappa pirenaica di questa Vuelta, con partenza da Andorra La Vella e arrivo a Cerler dopo...

Froome, caduta in allenamento: vertebre fratturate

francia

Il quattro volte vincitore del Tour de France è caduto durante un allenamento nei pressi...

Jay Vine vince la 6^ tappa, Traen in Maglia rossa

VUELTA

L'australiano vince la 6^ tappa grazie a un'azione solitaria nell'ultima salita della dura...

Vuelta, UAE vince cronosquadre. Vingegaard leader

5^ TAPPA

Nella cronometro a squadre successo della UAE-Team Emirates con 8" sul Team Visma e 9" sulla...

Turner vince in volata la 4° tappa, Gaudu in rosso

VUELTA

Il britannico della Ineos brucia Philipsen allo sprint e si aggiudica la 4^ frazione, la più...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS