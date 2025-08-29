Aggiornamento sulle condizioni di Chris Froome, ricoverato in ospedale a Tolone dopo la caduta in allenamento di due giorni fa nei pressi di Saint-Raphaël (Var) in Francia. Il corridore britannico è stato operato nella giornata di ieri per la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari. L'intervento è riuscito con successo e Froome continuerà a ricevere le cure di medici e infermieri della struttura, secondo quanto riporta un comunicato pubblicato sui social da Froome e dal suo team Israel–Premier Tech. Il britannico è in buone condizioni e desidera ringraziare le persone che si sono prese cura di lui dopo l'incidente, oltre a tutti i tifosi che hanno mostrato la loro vicinanza in questo difficile momento, si legge ancora nella nota di aggiornamento sulle condizioni del quattro volte vincitore del Tour de France.