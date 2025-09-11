Vincitore dell'ultima edizione del Tour de France, Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara per le due classiche canadesi in Quebec e a Montreal che si terranno il prossimo 12 e 14 agosto. Poi, per lo sloveno ci saranno gli impegni Mondiali in Ruanda (crono e in linea): "Spero che il mio picco sarà quello, è il mio obiettivo principale"

Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara. Dopo la lunga pausa che si è concesso dopo l'ultimo trionfo al Tour de France, lo sloveno correrà domani, venerdì 12 agosto, al GP del Quebec, in Canada, prima di ripetersi domenica nel GP di Montreal. "Sarà la mia prima gara dopo il Tour, quindi dovrò vedere come stanno le mie gambe", ha spiegato alla vigilia il 26enne. "È sempre difficile essere in forma a fine stagione, ma ho ancora un po' di motivazione per le sei gare che mi restano. Spero che il mio picco sarà ai Campionati del Mondo, che sono l'obiettivo principale".