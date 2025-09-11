Ciclismo, Pogacar torna a correre dopo il Tour de France: sarà ai GP di Quebec e MontrealCiclismo
Vincitore dell'ultima edizione del Tour de France, Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara per le due classiche canadesi in Quebec e a Montreal che si terranno il prossimo 12 e 14 agosto. Poi, per lo sloveno ci saranno gli impegni Mondiali in Ruanda (crono e in linea): "Spero che il mio picco sarà quello, è il mio obiettivo principale"
Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara. Dopo la lunga pausa che si è concesso dopo l'ultimo trionfo al Tour de France, lo sloveno correrà domani, venerdì 12 agosto, al GP del Quebec, in Canada, prima di ripetersi domenica nel GP di Montreal. "Sarà la mia prima gara dopo il Tour, quindi dovrò vedere come stanno le mie gambe", ha spiegato alla vigilia il 26enne. "È sempre difficile essere in forma a fine stagione, ma ho ancora un po' di motivazione per le sei gare che mi restano. Spero che il mio picco sarà ai Campionati del Mondo, che sono l'obiettivo principale".
Poi gli impegni in Ruanda, ai Mondiali e agli Europei
Pogacar vuole difendere il 28 settembre in Ruanda il titolo nella corsa su strada conquistato lo scorso anno, ma parteciperà anche alla cronometro del 21 settembre, dove spera di sfidare il due volte campione in carica, il belga Remco Evenepoel. "Mi sono allenato parecchio sulla bici da cronometro - ha spiegato -, più del solito. Vedremo come andrà ai Mondiali. Mi è sempre piaciuta questa disciplina, ma bisogna avere una giornata perfetta". Dopo le due classiche canadesi e i Mondiali, Pogacar parteciperà anche agli Europei, dove gareggerà solo nella prova in linea del 5 ottobre prima di concludere la stagione.