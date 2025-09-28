Mondiali, la prova in linea maschile LIVE

Sono diversi i corridori arrivati a questo mondiale in grande stato di forma: Juan Ayuso per la Spagna; Isaac Del Toro per il Messico (in settembre 4 vittorie ‘italiane’ in una settimana fra GP Industria & Artigianato, Giro di Toscana, Coppa Sabatini e Trofeo Matteotti), che però dispone di una selezione ridotta al minimo; il redivivo Julian Alaphilippe per la Francia, primo al Québec (1606 giorni dopo la sua ultima vittoria World Tour) e occhio ai suoi compagni Valentin Paret-Peintre (vincitore sul Ventoux quest’anno alla Grande Boucle) e al 18enne Paul Seixas, fresco trionfatore al Tour de l’Avenir, e Grande Speranza Gialla per il ciclismo d’oltralpe lanciata subito tra i grandi (correrà anche il durissimo Europeo, il 5 ottobre in Limburgo). E poi il sempre combattivo Ben Healy (secondo dietro VPP sul Monte Calvo) per l’Irlanda. Tom Pidcock (straordinario terzo alla Vuelta, suo primo podio in un grande giro) per la Gran Bretagna. L’imprevedibile Quinn Simmons per gli Usa. Jai Hindley (capitano di Pellizzari e 4° alla Vuelta) e Jay Vine (due tappe più la cronosquadre e maglia a pois alla Vuelta e argento nella crono mondiale) per l’Australia (che ha una formazione niente male). Infine il colombiano Egan Bernal che qualche segnale di gran ritorno l’ha dato