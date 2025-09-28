Mondiali, la prova in linea maschile LIVE

È il grande giorno della prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. Sul durissimo circuito, con 5475 metri di dislivello, sarà sfida a Tadej Pogacar. Remco Evenepoel, dopo il successo nella crono, punta a battere lo sloveno anche oggi, ma attenzione ai tanti possibili outsider. Per gli azzurri capitano Giulio Ciccone. Segui la corsa con il liveblog su skysport.it
Mondiale 2025, tutto quello che c'è da sapere
Da sottolineare la bella cornice di pubblico, tante persone lungo le strade del circuito iniziale (e finale)
Pidcock resta arretrato, l'alfiere della Gran Bretagna è arrivato 3° nell'ultima Vuelta
Ritmi altissimi in questo avvio
Nonostante il percorso sia lungo e duro, i corridori hanno già impostato la corsa su ritmi alti e con tanti scatti e contro-scatti. La fuga ha già meno di un minuto di vantaggio
Alle spalle di Garcia Pierna, il gruppo sembra essersi ricompattato
Raul Garcia Pierna accelera
Le accelerazioni in gruppo hanno causato la riduzione dello svantaggio dalla fuga (1'15''). Raul Garcia Pierna invece è a 1'05'', con 10'' di vantaggio sugli altri corridori
Gruppo già spezzato
Le altitudini del circuito mettono alla prova i corridori. Dopo uno scattino, Alaphilippe sembra già aver esaurito la benzina. Ora Raul Garcia Pierna (Spagna) prova a guadagnare metri
In gruppo Alaphilippe (Francia) prova ad aumentare il ritmo. Gli rispondono Belgio e Slovenia, chiaramente con la volontà di controllare la situazione per i loro capitani Evenepoel e Pogacar
245 km al traguardo
Ricordiamo chi sono i sei fuggitivi (ora con 1'40'' sul gruppo):
- Ivo Oliveira (Portogallo)
- Julien Bernard (Francia)
- Fabio Christen (Svizzera)
- Menno Huising (Olanda)
- Anders Foldager (Danimarca)
- Marius Mayrhofer (Germania)
Un inseguitore a sorpresa
Tra i fuggitivi e il gruppo viene segnalato Tegsh-Bayar Batsaikhan (Mongolia), a circa 1'20'' dai primi. Riuscirà a ricongiursi con gli altri?
La fuga prende quota (e un uomo in più)
Bernard ha raggiunto Oliveira, Mayrhofer, Huising, Christen e Foldager. I sei uomini in testa hanno ora quasi 2 minuti sul gruppo a 250 km dal traguardo
Il Mur de Kigali attende i corridori
Tante vette lungo il percorso odierno, il Mur de Kigali è di sicuro la più dura
Concluso il primo giro del circuito
Il tempo registrato dai primi è di 18'40''
255 km al traguardo
Ora la fuga ha quasi 1 minuto sul gruppo, Bernard insegue a 20 secondi
Julien Bernard (Francia) prova a raggiungere i cinque battistrada, in questo momento si affronta un tratto in ciottolato
Il gruppo non lascia andare la fuga e continua a spingere, appena 20 secondi di distacco dalla testa della corsa
Cinque corridori in fuga
In questo momento la vetta della corsa vede Ivo Oliveira (Portogallo), Marius Mayrhofer (Germania), Menno Huising (Olanda), Fabio Christen (Svizzera) e Anders Foldager (Danimarca)
Tutti i partecipanti della corsa
Ecco tutti i 165 corridori che possono aspirare a diventare campioni del mondo
C'è subito un tentativo di fuga
Un singolo corridore prova subito ad allungare sul gruppo
Partiti!
La prova mondiale in linea elite maschile è iniziata!
A breve si parte
Corridori in postazione...
Il Super Mondiale 2031 in Trentino
Una grande notizia per lo sport italiano. È stata ufficializzato il "Super Mondiale" 2031 al Trentino: strada e pista insieme, con l'utilizzo del velodromo veneto di Spresiano. "Abbiamo presentato un dossier di qualità che nasce da lontano e che vuole coinvolgere gran parte della provincia, per un evento che vuole mostrare a tutto il mondo le bellezze e le capacità organizzative del Trentino", le parole del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti
Ciclismo, il 'Super Mondiale' 2031 in TrentinoVai al contenuto
Ieri l'argento di Chantal Pegolo nella prova juniores donne
Grandissima prova della azzurre nella gara in linea juniores ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali in Ruanda: Chantal Pegolo conquista un argento spettacolare al termine di una prova durissima. Oro alla spagnola Ostiz Taco, bronzo alla svizzera Grossman. La gara delle azzurre impreziosita anche dal quinto posto di Giada Silo. Il racconto della corsa al link
Mondiali, Chantal Pegolo argento junioresVai al contenuto
Le caratteristiche del percorso
Si parte affrontando nove volte un circuito di 13,6 km. Al suo internogli strappi del Côte de Kigali Golf (800 metri all’8,1% con punte massime del 14%) e della Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3% in ciottolato). Ci si sposta poi verso un altro, difficile tratto con tripla ascesa alla Côte de Péage (1,8 km al 5,9%), al Mont Kigali (5,9 km al 6,9%, punte che arrivano al 20% e altitudine di 1771 metri, la più alta raggiunta nella gara) e sul Mur de Kigali (400 metri all’11% con l'ulteriore ostacolo del pavè, tanto per non farsi mancare nulla). Infine si torna sul circuito iniziale, allungato a 15 km e da percorrere altre sei volte, comprese le vette già citate.
Mondiali di ciclismo, il difficile percorso delle gara élite maschileVai al contenuto
Ieri il mondiale femminile: sorpresa Vallieres, delusione per le big
La canadese Vallieres Mill vince a sorpresa il Mondiale elite femminile 2025 davanti alla neozelandese Fisher-Black e alla spagnola Garcia Canellas. Le big si sono marcate e non hanno saputo rispondere agli attacchi, annullandosi a vicenda. Longo Borghini chiude quindicesima. Vollering settima, Ferrand-Prévot sedicesima. Barbara Malcotti, dopo una grande prova al servizio della squadra, 18^
Vallieres vince a sorpresa il Mondiale femminileVai al contenuto
Intanto l'Italia spera per il futuro con Finn
Venerdì il capolavoro di Finn, che trionfa nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo. Dopo aver vinto il titolo iridato tra gli juniores nel 2024 a Zurigo, l'azzurro classe 2006 si conferma su strada staccando lo svizzero Jan Huber a 6 km dal traguardo. Primo oro per l'Italia del ciclismo in Rwanda. Lorenzo diventa il più giovane iridato di sempre in linea tra gli U23 a 18 anni e 281 giorni: "È stato qualcosa di irreale". Il racconto della corsa
Prova in linea U23, Finn show: è medaglia d'oro!Vai al contenuto
Pogacar: "Mi aspetto molto dalle mie gambe". E su Evenepoel...
"Mi aspetto molto dalle mie gambe domenica, possiamo essere considerati tra i principali favoriti. Una cosa che mi ha colpito molto è stata la gente del posto in bici: ho incontrato tantissime persone in bicicletta, tutte bici semplici, ma pedalavano". A dirlo è Tadej Pogacar, alla caccia del bis in Ruanda, nella prima volta africana al Mondiale di ciclismo."Se sarà rivincita su Evenepoel? Probabilmente pure Remco voleva chiudere un cerchio, perché a sua volta era stato sorpassato da Vingegaard nella cronoscalata del Tour. Chissà, magari domenica toccherà a me togliermi quel feeling di quando qualcuno ti supera in una crono, certamente non è piacevole"
Pogacar tra aspettative, la crono di Evenepoel e l'atmosfera in RuandaVai al contenuto
L'altimetria del percorso
Il circuito di Kigali
Sarà il Mondiale più duro di sempre?
Il percorso della prova in linea maschile degli élite si annuncia come uno dei più duri di sempre: 267,5 km su un circuito di 15 km e con un dislivello complessivo di 5.475 metri, record assoluto in una rassegna iridata. Si aggiunga inoltre che la corsa sul tracciato di Kigali si svolgerà a un’altitudine tra i 1473 e i 1493 metri. Vedremo se questo Mondiale ruberà lo scettro di più duro (e tra i più epici) di sempre a quello di Sallanches nel 1980, quando a trionfare fu il ‘Tasso’ Bernard Hinault davanti all’azzurro Gianbattista Baronchelli e allo spagnolo Juan Fernández Martín: 7h32’16” il tempo del vincitore, solo 15 arrivati sui 153 partenti. E altri due azzurri in top ten: Miro Panizza (4°) e Giovanni Battaglin (10°).
La squadra azzurra:
Marco Frigo, Gianmarco Garofoli, Fausto Masnada, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andre Bagioli, Giulio Ciccone, Matteo Sobrero
Giulio Ciccone il capitano azzurro
Gli azzurri del Ct Marco Villa puntano su Giulio Ciccone, capitano unico dopo il forfai per febbre dell'altra possibile punta Giulio Pellizzari. Ciccone ha vinto, quest’anno, la prima tappa del Tour of the Alps (il 21 aprile a San Lorenzo Dorsino). E, in agosto, al rientro dopo il ritiro per caduta a Nova Gorica al Giro d’Italia, la prestigiosa Clásica di San Sebastián (il 2), la tappa non banale di Lagunas de Neila (il 9) alla Vuelta a Burgos, sfiorato il successo a Limone Piemonte (il 24) nella seconda frazione della Vuelta a España. Infine, dopo 144 km in fuga, ha chiuso ottavo nella penultima, sull’arrivo terribile e vertiginoso della Bola del Mundo. Il terzo posto al Lombardia dello scorso anno, alle spalle dell’alieno Tadej Pogačar e di Remco Evenepoel, e il secondo nella Liegi-Bastogne-Liegi dello scorso 27 aprile, ancora dietro il fenomeno sloveno, hanno dimostrato che nelle corse di un giorno dal percorso durissimo l’abruzzese può dire la sua almeno per il podio.
Attenzione agli outsider
Sono diversi i corridori arrivati a questo mondiale in grande stato di forma: Juan Ayuso per la Spagna; Isaac Del Toro per il Messico (in settembre 4 vittorie ‘italiane’ in una settimana fra GP Industria & Artigianato, Giro di Toscana, Coppa Sabatini e Trofeo Matteotti), che però dispone di una selezione ridotta al minimo; il redivivo Julian Alaphilippe per la Francia, primo al Québec (1606 giorni dopo la sua ultima vittoria World Tour) e occhio ai suoi compagni Valentin Paret-Peintre (vincitore sul Ventoux quest’anno alla Grande Boucle) e al 18enne Paul Seixas, fresco trionfatore al Tour de l’Avenir, e Grande Speranza Gialla per il ciclismo d’oltralpe lanciata subito tra i grandi (correrà anche il durissimo Europeo, il 5 ottobre in Limburgo). E poi il sempre combattivo Ben Healy (secondo dietro VPP sul Monte Calvo) per l’Irlanda. Tom Pidcock (straordinario terzo alla Vuelta, suo primo podio in un grande giro) per la Gran Bretagna. L’imprevedibile Quinn Simmons per gli Usa. Jai Hindley (capitano di Pellizzari e 4° alla Vuelta) e Jay Vine (due tappe più la cronosquadre e maglia a pois alla Vuelta e argento nella crono mondiale) per l’Australia (che ha una formazione niente male). Infine il colombiano Egan Bernal che qualche segnale di gran ritorno l’ha dato
Caccia a Pogacar: Evenepoel lancia la sfida
Il favorito numero uno resta sempre Tadej Pogacar. Anche se Remco Evenepoel ha lanciato il guanto di sfida già dalla prova a cronometro, con un successo mostruoso e un sorpasso proprio ai danni dello sloveno
Oggi il grande giorno della prova in linea maschile
Buongiorno!
Oggi è il grande giorno della prova in linea maschile che chiuderà i Mondiali di ciclismo in Ruanda. Il percorso di Kigali si preannuncia durissimo. Qui tutti gli aggiornamenti live, buon Mondiale a tutti!