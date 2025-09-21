Crono donne, Reusser nuova campionessa del mondo

Marlen Reusser è la nuova campionessa del mondo nella cronometro femminile ai Mondiali di ciclismo in corso in Ruanda: ha percorso i 31,2 chilometri previsti in 43:09.34. E' il terzo titolo per la Svizzera (il primo titolo per Reusser) dopo la doppietta nel 2004 e 2005 di Karin Thurig. Le olandesi Anna Van Der Breggen e Demi Vollering completano il podio. Undicesima posizione per l'azzurra Monica Trinca Colonel, mentre è ventiseiesima Soraya Paladin

