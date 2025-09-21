Strapotere Evenepoel, oro nella crono. Pogacar 4°

Uno straordinario Remco Evenepoel stravince la crono maschile nella giornata di apertura del Mondiale a Kigali in Ruanda, confermandosi campione per la terza volta consecutiva. Il belga chiude i 40,6 chilometri di gara in 49’46”03, sorpassando anche il rivale sloveno nel finale. Completano il podio Vine e van Wilder. Pogacar quarto, a 2'37'' dalla vetta. Il migliore degli italiani è stato Matteo Sobrero, tredicesimo. Quindicesimo Mattia Cattaneo

Semplicemente mostruoso. Remco Evenepoel conquista il suo terzo titolo iridato consecutivo a cronomentro con una prova incredibile, vertiginosa, irreale. Il belga (doppio oro su strada e a cronometro alle Olimpiadi di Parigi un anno fa) riprende addirittura Tadej Pogacar a due chilometri dal termine della prova. Lo sloveno chiude la prova contro il tempo ai piedi del podio, quarto a 2'37'' dal belga. Evenepoel ha chiuso la crono mondiale in 49:46.03 a una media di 48.948 km/h. Secondo l'australiano Jay Vine, già maglia a pois alla Vuelta (e secondo alla cronometro di Valladolid, dietro solo a Ganna per 90 centesimi). Terzo il belga Ilan Van Wilder che per poco più di un secondo strappa la medaglia di bronzo a Pogacar. I due italiani chiudono rispettivamente al 13° posto con Matteo Sobrero e al 15° posto con Mattia Cattaneo.