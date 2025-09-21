Strapotere Evenepoel, oro nella crono. Pogacar 4°

Esplora tutte le offerte Sky
Mondiali ciclismo 2025, Evenepoel vince ancora la cronometro maschile. Pogacar 4°

mondiali

Uno straordinario Remco Evenepoel stravince la crono maschile nella giornata di apertura del Mondiale a Kigali in Ruanda, confermandosi campione per la terza volta consecutiva. Il belga chiude i 40,6 chilometri di gara in 49’46”03, sorpassando anche il rivale sloveno nel finale.  Completano il podio Vine e van Wilder. Pogacar quarto, a 2'37'' dalla vetta. Il migliore degli italiani è stato Matteo Sobrero, tredicesimo. Quindicesimo Mattia Cattaneo

MONDIALI CICLISMO:  IL CALENDARIO - I CONVOCATI AZZURRI

Semplicemente mostruoso. Remco Evenepoel conquista il suo terzo titolo iridato consecutivo a cronomentro con una prova incredibile, vertiginosa, irreale. Il belga (doppio oro su strada e a cronometro alle Olimpiadi di Parigi un anno fa) riprende addirittura Tadej Pogacar a due chilometri dal termine della prova. Lo sloveno chiude la prova contro il tempo ai piedi del podio, quarto a 2'37'' dal belga. Evenepoel ha chiuso la crono mondiale in 49:46.03 a una media di 48.948 km/h. Secondo l'australiano Jay Vine, già maglia a pois alla Vuelta (e secondo alla cronometro di Valladolid, dietro solo a Ganna per 90 centesimi). Terzo il belga Ilan Van Wilder che per poco più di un secondo strappa la medaglia di bronzo a Pogacar. I due italiani chiudono rispettivamente al 13° posto con Matteo Sobrero e al 15° posto con Mattia Cattaneo.

L'ordine d'arrivo: la top 20

  • 1. Remco Evenepoel (BEL) - 49:46,03
  • 2. Jay Vine (AUS) a 1:14,8
  • 3. Ilan Van Wilder (BEL) a 2:36,07
  • 4. Tadej Pogacar (SLO) a 2:37,73
  • 5. Isaac del Toro (MES) a 2:40,86
  • 6. Andreas Leknessund (NOR) a 2:57,27
  • 7. Lucas Plapp (AUS) a 3:03,34
  • 8. Bruno Armirail (FRA) a 3:06,07
  • 9. Thymen Arensman (OLA) a 3:39,68
  • 10. Stefan Küng (SVI) a 3:48,92
  • 11. Iván Romeo (SPA) a 3:52,34
  • 12. Michael Leonard (CAN) a 3:53,11
  • 13. Matteo Sobrero (ITA) a 3:59,92
  • 14. Walter Vargas (COL) 4:04,04
  • 15. Mattia Cattaneo (ITA) a 4:10,65
  • 16. Paul Seixas (FRA) a 4:14,14
  • 17. Miguel Heidemann (GER) a 4:52,78
  • 18. Raúl García (SPA) a 5:03,33
  • 19. Florian Vermeersch (BEL) a 5:03,56
  • 20. Byron Munton (RSA) a 5:05,75

