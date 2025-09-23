Pellizzari ha la febbre, niente Mondiali in Ruanda

Esplora tutte le offerte Sky
Giulio Pellizzari, niente Mondiali di ciclismo 2025 con l'Italia: ha la febbre

italia

L'Italia perde una delle sue punte di diamante in vista della gara in linea elite dei Mondiali in Ruanda, in programma domenica 28 settembre. Come annunciato dal ct Marco Villa, Giulio Pellizzari sarà infatti costretto al forfait a causa della febbre. Il giovane della Red Bull-Bora-Hansgrohe aveva chiuso al 6° posto la Vuelta, vincendo anche la sua prima tappa in un grande giro. Al suo posto dovrebbe essere convocato Gianmarco Garofoli

MONDIALI: CALENDARIO - CONVOCATI

Una tegola colpisce la Nazionale italiana in vista della prova in linea elite dei Mondiali di Kigali, in Ruanda, in programma domenica 28 settembre. Giulio Pellizzari è stato infatti costretto a dare forfait. Ad annunciarlo, al microfono di 'Raisport', è stato il ct Marco Villa. Il 21enne marchigiano della Red Bull, reduce dal 6° posto in classifica generale e dalla sua prima vittoria di tappa, non sarà al via a causa della febbre. Pellizzari era una delle punte di diamante della Nazionale e possibile outsider, insieme al compagno azzurro Giulio Ciccone. Villa, che ha provato a chiamare in extremis Christian Scaroni (che però ha preferito rimanere concentrato sull'Europeo, suo obiettivo stabilito in precedenza), dovrebbe così puntare su Gianmarco Garofoli

Italia, i convocati per il Mondiale

  • Marco Frigo
  • Fausto Masnada
  • Mattia Cattaneo
  • Lorenzo Fortunato
  • Andre Bagioli
  • Giulio Ciccone
  • Matteo Sobrero
  • Gianmarco Garofoli?

