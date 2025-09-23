Crono juniores femminile, Arens oro. Pegolo 14^

Megan Arens è la nuova campionessa del mondo a cronometro juniores femminile. Nella prova che ha aperto la giornata di martedì ai Mondiali di Kigali (Ruanda), l'olandese ha preceduto la spagnola Paula Ostiz Taco e la norvegese Oda Aune Gissinger. 14° posto per la migliore delle italiane, Chantal Pegolo

CRONO U23 DONNE: VENTURELLI BRONZO