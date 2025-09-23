Crono juniores femminile, Arens oro. Pegolo 14^

Esplora tutte le offerte Sky
mondiali

Megan Arens è la nuova campionessa del mondo a cronometro juniores femminile. Nella prova che ha aperto la giornata di martedì ai Mondiali di Kigali (Ruanda), l'olandese ha preceduto la spagnola Paula Ostiz Taco e la norvegese Oda Aune Gissinger. 14° posto per la migliore delle italiane, Chantal Pegolo

CRONO U23 DONNE: VENTURELLI BRONZO 

L'Olanda sale sul tetto del mondo nella prova a cronometro juniores femminile ai Mondiali di Kigali, in Ruanda. Grazie a un finale straordinario, l'orange ha conquistato la maglia iridata di categoria chiudendo i 18.3 km previsti in 25:47.41 e rifilando 35'' alla spagnola Paula Ostiz Taco. Sul podio anche la norvegese Oda Aune Gissinger, staccata di 37'' dalla vincitrice. La migliore delle azzurre è stata Chantal Pegolo, 14^ a +1:44.56, mentre Elena de Laurentiis ha chiuso in 21^ piazza. 

Crono juniores donne: la Top 20

  • 1. ARENS Megan (Ola) in 25:47.41
  • 2. OSTIZ TACO Paula (Spa) +35.30
  • 3. GISSINGER Oda Aune (Nor) +37.54
  • 4. MULLER Roos (Ola) +47.51
  • 5. BOOTHMAN Erin (Gbr) +48.69
  • 6. SWIERENGA Sidney (Can) +53.73
  • 7. OKRUCINSKA Maria (Pol) +1:06.84
  • 8. MILLER Abigail (Gbr) +1:32.02
  • 9. EDWARDS Liliana (Usa) +1:32.76
  • 10. FIVE Laura (Bel) +1:36.13
  • 11. ROJAS LESCOT Marlen (Cil) +1:40.64
  • 12. USHAKOVA Milana (Ukr) +1:40.77
  • 13. CUSACK Lidia (Usa) +1:42.72
  • 14. PEGOLO Chantal (Ita) +1:44.56
  • 15. DANSHINA Polina +1:47.61
  • 16. YELKINA Mariya (Kaz) +1:52.79
  • 17. NEIRA DOMINGUEZ Alejandra (Spa) +1:58.21
  • 18. SAFIRI Alexandra (Cip) +1:59.17
  • 19. GIANATTI Hannah (Aus) +2:22.45
  • 20. ISMAGILOVA Lilia +2:26.97

 

