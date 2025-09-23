Mouris oro nella crono juniores, Capello chiude 6°

Michiel Mouris è il nuovo campione del mondo nella cronometro juniores. A Kigali, in Ruanda, l'olandese batte di appena 6'' lo statunitense Ashlin Barry. Completa il podio il belga Seff van Kerckhove. In Top-10 i due azzurri al via, con Roberto Capello 6° e Mattia Agostinacchio 9°

Due su due. L'Olanda fa incetta di ori nel martedì dei Mondiali di Kigali, in Ruanda. Dopo Arens tra le ragazze, è Michiel Mouris a conquistare il titolo iridato nella cronometro maschile juniores. Il talento orange ha chiuso la prova di 22.6 km in 29:07.61, precedendo di appena 6'' lo statunitense Ashlin Barry. Completa il podio il belga Seff van Kerckhove, bronzo e staccato di 8''. Buona prova per i due azzurri in gara: Roberto Capello è infatti 6° (+28''), Mattia Agostinacchio è 9° (+50'').