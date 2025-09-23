Mouris oro nella crono juniores, Capello chiude 6°

Mondiali ciclismo, cronometro juniores: Mouris oro, Capello è 6°mondiali
Michiel Mouris è il nuovo campione del mondo nella cronometro juniores. A Kigali, in Ruanda, l'olandese batte di appena 6'' lo statunitense Ashlin Barry. Completa il podio il belga Seff van Kerckhove. In Top-10 i due azzurri al via, con Roberto Capello 6° e Mattia Agostinacchio 9°
Due su due. L'Olanda fa incetta di ori nel martedì dei Mondiali di Kigali, in Ruanda. Dopo Arens tra le ragazze, è Michiel Mouris a conquistare il titolo iridato nella cronometro maschile juniores. Il talento orange ha chiuso la prova di 22.6 km in 29:07.61, precedendo di appena 6'' lo statunitense Ashlin Barry. Completa il podio il belga Seff van Kerckhove, bronzo e staccato di 8''. Buona prova per i due azzurri in gara: Roberto Capello è infatti 6° (+28''), Mattia Agostinacchio è 9° (+50'').
Cronometro juniores, la Top-20
- 1. MOURIS Michiel (Ola) in 29:07.61
- 2. BARRY Ashlin (Usa) +6.84
- 3. van KERCKHOVE Seff (Bel) +8.58
- 4. DRAKE Beckam (Usa) +13.55
- 5. HINDS Max (Gbr) +18.91
- 6. CAPELLO Roberto (Ita) +28.94
- 7. JACKOWIAK Jan (Pol) +29.80
- 8. REINHOLD Vilgot (Sve) +48.21
- 9. AGOSTINACCHIO Mattia (Ita) +50.96
- 10. GOOLD Max (Aus) +54.54
- 11. NOVAL SUAREZ Benjamin (Spa) +57.05
- 12. VASSAL Theophile (Bul)+1:07.32
- 13. van der MERWE Nicholas +1:07.32
- 14. CALDERON PALACIO Jeronimo (Col) +1:09.15
- 15. RIGBY Monty (Can) +1:12.52
- 16. ZAŇKA Jakub (Cec) +1:12.52
- 17. FUGGER Heimo (Aut) +1:18.67
- 18. SAGE Dylan (Gbr) +1:20.90
- 19. VANDEN EYNDE Mats (Bel) +1:22.97
- 20. BLANC Johan (Fra) +1:30.76