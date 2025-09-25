Juan Ayuso alla Lidl-Trek, contratto quinquennale

Colpo della Lidl-Trek, che ha ufficializzato l'arrivo di Juan Ayuso: il 23enne spagnolo ha firmato con la squadra del Dg Luca Guercilena un contratto quinquennale. "Sono molto contento, è l'inizio di un nuovo importante capitolo della mia carriera che mi farà crescere come corridore", ha detto l'iberico, che lascia la UAE di Tadej Pogacar

Una notizia che era nell'aria, ora c'è anche l'ufficialità: Juan Ayuso ha firmato un contratto quinquennale, con scadenza nel 2030, con la Lidl-Trek. Gran colpo di mercato, con lo spagnolo classe 2002 che è uno dei giovani più promettenti e che potenzialmente può raccoglierere l'eredità di Pogacar. In UAE è stato uno dei principali gregari dello sloveno, il suo arrivo rafforza le ambizioni di Lidl-Trek nelle corse a tappe.

Il comunicato di Lidl-Trek "Lidl-Trek è lieta di annunciare che il talento spagnolo di 23 anni Juan Ayuso ha firmato un contratto quinquennale con il Team. Ayuso ha fatto il suo esordio nel 2022, salendo sul podio finale della Vuelta al suo debutto in un Grande Giro. L'anno successivo ha disputato un'altra ottima prestazione, concludendo quarto nella classifica generale e conquistando la Maglia Bianca come miglior giovane. Cronometrista e scalatore di talento, Ayuso si è già dimostrato uno dei corridori a tappe più entusiasmanti del gruppo. Il suo palmarès comprende vittorie assolute all'Izulia Basque Country e alla Tirreno-Adriatico, due vittorie di tappa alla Vuelta, una vittoria di tappa al Giro d'Italia e quattro trionfi a cronometro. Il suo arrivo rafforza le ambizioni di Lidl-Trek nelle corse a tappe e rappresenta un passo fondamentale verso l'obiettivo a lungo termine del Team di diventare la migliore squadra del WorldTour".

Ayuso: "Inizia un capitolo importante che mi farà crescere" "Sono davvero entusiasta. Entrare a far parte di Lidl-Trek è l'inizio di un nuovo importante capitolo della mia carriera e sono motivato a continuare a crescere come ciclista. Il cambiamento porta sempre nuova energia e ambizioni, quindi non vedo l'ora di iniziare. Dall'esterno si può vedere che il Team ha costruito una forte identità, con molta unità e ambizione. Il progetto a lungo termine che stanno realizzando è qualcosa di davvero unico e speciale. Mi sento in un luogo in cui posso fare il passo successivo nella mia crescita, circondato da ciclisti e staff che condividono i miei stessi obiettivi. Voglio continuare a migliorare nelle gare più importanti; il Team ha l'ambizione di diventare la migliore squadra al mondo, quindi non vedo l'ora di contribuire a questo successo. Sono estremamente grato al Team per avermi dato questa opportunità e per la loro fiducia. Non vedo l'ora di indossare questa maglia".

Guercilena: "Portiamo da noi uno dei giovani talenti più brillanti" "Personalmente sono contento perchè non è stata un operazione di mercato semplice - ha spiegato a Skysport.it -. Viste le qualità del ragazzo, è facile pensare come molte squadre fossero interessate alla sua firma. Questo dimostra che la nostra crescita come team ha fatto un ulteriore passo e credo in futuro possiamo diventare ancora più attrattivi per grandi atleti".