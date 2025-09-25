Prova in linea U23: Ciabocco 4^, trionfa Gery

Eleonora Ciabocco chiude a un passo dal podio la prova femminile di prova in linea ai Mondiali U23. La classe 2004 fatica nel finale e viene beffata da Paula Blasi, mentre a trionfare è la francese Celia Gery davanti alla slovacca Chladonova

Una medaglia sfuggita per un pelo. Archiviate le prove a cronometro ai Mondiali di ciclismo U23 in Rwanda, Eleonora Ciabocco disputa una grande prova in linea, sente il profumo dell'impresa, ma alla fine deve accontentarsi del 4° posto, beffata nel finale da Paula Blasi che si prende il gradino più basso del podio. A conquistare l'oro è, invece, la francese Celia Gery che ringrazia la gregaria Bunel e la spunta in un emozionante duello con la slovacca Chladonova, alla quale non riesce la rimonta sul traguardo e si prende l'argento al termine dei 119.3 km del percorso, con partenza e arrivo a Kigali.

Prova in linea U23 donne: la Top 10