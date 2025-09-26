Prova in linea U23, Finn show: è medaglia d'oro!

Capolavoro di Finn, che trionfa nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo. Dopo aver vinto il titolo iridato tra gli juniores nel 2024 a Zurigo, l'azzurro classe 2006 si conferma su strada staccando lo svizzero Jan Huber a 6 km dal traguardo. Primo oro per l'Italia del ciclismo in Rwanda. Lorenzo diventa il più giovane iridato di sempre in linea tra gli U23 a 18 anni e 281 giorni: "È stato qualcosa di irreale" IL "SUPER MONDIALE" 2031 IN TRENTINO

È ancora un Lorenzo Mark Finn mondiale. Dopo il titolo iridato su strada tra gli juniores nel 2024 a Zurigo, il 18enne genovese (il più giovane in gara) si ripete nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo in Rwanda. Capolavoro dell’azzurro, medaglia d'oro che a 6 km dal traguardo stacca lo svizzero Jan Huber sulla Cote Kigali Golf. Un attacco decisivo quello di Finn, salita che lo porta a vincere in solitaria e festeggiare una giornata memorabile. Primo oro per l’Italia del ciclismo in Rwanda e traguardo storico di Lorenzo, che diventa il primo azzurro ad aggiudicarsi entrambi i titoli giovanili a distanza di un anno (ultimo a fare doppietta fu Matej Mohoric tra il 2012 e il 2013). E Finn batte proprio lo sloveno diventando il più giovane corridore di sempre a vincere un titolo mondiale in linea tra gli U23 a 18 anni e 281 giorni. Diventa così il terzo italiano a trionfare nelle ultime 6 edizioni iridate nella categoria dopo Samuele Battistella (2019) e Filippo Baroncini (2021).

Prova in linea U23: la Top 20 LORENZO FINN (ITA): 3:57:27 Jan Huber (Sui) +31'' Marco Schrettl (Aut) +1:13 Hector Alvarez Martinez (Esp) +1:38 Mateusz Gajdulewicz (Pol) +1:42 Pau Martì Soriano (Esp) +2:22 Victor Loulergue (Fra) +2:22 Robin Donzé (Sui) + 2:24 Adrià Pericas Capdevila (Esp) +2:24 Mateo Pablo Ramirez Torres (Ecu) +2:24 Max Bock (Ger) +2:34 Lucas Lopes (Por) +2:35 Maxime Decomble (Fra) +3:04 Jakob Omrzel (Slo) +4:32 Halvor Dolven (Nor) +5:10 Louis Leidert (Ger) +6:37 Matthew Greenwood (Aus) +7:11 Jakob Soderqvist (Swe) + 7:36 Matthias Schwarzbacker (Svk) +8:20 Antoine L'Hote (Fra) +8:32

28. Simone Gualdi (Ita) +9:40

29. Pietro Mattio (Ita) +9:40

30. Alessandro Borgo (Ita) +9:40

Finn: "È stato qualcosa di irreale" Così il 18enne azzurro dopo la festa al traguardo: "È esattamente come l’anno scorso, qualcosa di irreale. Negli ultimi 500 metri c'era tanta gente che mi applaudiva, il pubblico di Kigali è fantastico ed è stata una settimana super per me. Volevamo vedere come il Belgio avrebbe impostato la gara, hanno controllato la prima parte. Fortunatamente mi sono ritrovato con buone gambe al momento giusto. Grazie ai miei compagni, sono stati tutti perfetti. Ho finito in questa maniera irreale. Probabilmente allo sprint avrei perso".

©Ansa