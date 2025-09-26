Mondiali, Hudson oro juniores. Top 10, azzurri out

Il britannico Harry Hudson vince l'oro iridato nella prova in linea juniores del Mondiale di ciclismo in corso in Ruanda. Argeno per il francese Johan Blanc, bronzo per il polacco Jan Jackowiak. Azzurri fuori dalla top 10
Harry Hudson è il campione del mondo 2025 nella prova in linea juniores ai mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. Il britannico (che correrà per la Lidl-Trek Future Racing) conquista l'oro con un'azione a sorpresa a 33 chilometri dalla conclusione, riesce a resistere ai tentativi di recupero di Blanc e Naval, approfittando anche della caduta del giovane spagnolo, davvero sfortunato. Sul podio salgono proprio il francese Johan Blanc e il polacco Jan Jackowiak. Miglior azzurro, Roberto Capello (18° a 54") autore di un tentativo quando mancava un giro in compagnia dello spagnolo Cubillas. Giacomo Rosato (32°) e Mattia Agostinacchio (33°) hanno provato ad animare la corsa da lontano, non trovando mai collaborazione dei compagni di fuga e pagando la risposta decisa del gruppo, che ha sempre controllato a distanza tutti i tentativi.
L'ordine d'arrivo e la posizione degli italiani
- 1 Harry Hudson (GBR) 2:55:19
- 2 Johan Blanc (FRA) 0:16
- 3 Jan Jackowiak (POL) 0:16
- 4 Max Hinds (GBR) 0:22
- 5 Matthew Peace (GBR) 0:24
- 6 Édouard Claisse (BEL) 0:24
- 7 Elias Wändel (SWE) 0:24
- 8 Daan Dijkman (NL) 0:24
- 9 Moritz Mauss (GER) 0:24
- 10 Benedikt Benz (GER) 0:24
- 11 Nahom Efriem (ER) 0:24
- 12 Seff Van Kerckhove (BEL) 0:27
- 13 Michael Hettegger (AUT) 0:27
- 14 Mats Vanden Eynde (BEL) 0:29
- 15 Javier Cubillas (ESP) 0:30
- 16 Karl Herzog (GER) 0:54
- 17 Jose Said Cisneros (MEX) 0:54
- 18 Roberto Capello (ITA) 0:54
- 19 Jerónimon Calderón (COL) 1:02
- 20 Soann Ruesche (FRA) 1:13
- 32 Giacomo Rosato (ITA) 3:27
- 33 Mattia Agostinacchio (ITA) 4:24