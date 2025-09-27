Mondiali, Chantal Pegolo argento juniores

Ai Mondiali di ciclismo in corso in Ruanda arriva la terza medaglia azzurra. Dopo il bronzo di Federica Venturelli nella crono U23 e l'oro di Lorenzo Mark Finn nella prova in linea U23 maschile, ecco la medaglia d'argento. A conquistarla è Chantal Pegolo, seconda nella prova in linea juniores dietro a una delle grandi favorite, la spagnola Paola Ostiz Taco. Nella volata finale l'azzurra deve cedere solo alla spagnola, bronzo invece per la svizzera Anja Grossman. Un argento frutto anche di una grande prova di squadra, con il quinto posto di Giada Silo, nonostante una caduta, e il grande lavoro di supporto dell'altra azzurra in gara, Elena De Laurentiis, che chiude al 22° posto.