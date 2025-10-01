Strepitosa Venturelli: oro nella crono donne U23!

Europei ciclismo, Venturelli vince l'oro nella cronometro femminile Under 23EUROPEI
È ancora Federica Venturelli a sbloccare il medagliere dell'Italia. Come accaduto al Mondiale in Ruanda quando conquistò il bronzo, la 20enne cremonese si supera e conquista la medaglia d'oro nella cronometro femmile Under 23 agli Europei di ciclismo in Francia. Una prova dominata dall'azzurra, che ha chiuso i 24 km del percorso da Loriol-sur-Drome a Etoile-sur-Rhone in 34'17''12 alla media di 42 km/h. Sbaragliata la concorrenza della finlandese Ahtosalo e della belga Vierstraete, precedute rispettivamente di 48 e 51 secondi al traguardo. Male la slovacca Chladonova, favorita ma solo nona. Tredicesima l'altra azzurra Francesca Pellegrini. Per Venturelli si tratta del secondo oro a cronometro in carriera agli Europei dopo quello tra le juniores nel 2023 a Drenthe. Ma non finisce qui per Federica, che insegue la medaglia anche nella prova in linea e nella staffetta mista di giovedì.
Crono femminile U23: la Top 20
- FEDERICA VENTURELLI (ITA) 34'17''12
- Anniina Ahtosalo (Fin) +48''
- Luca Vierstraete (Bel) +51''
- Nienke Vinke (Ned) +1'07''
- Stina Kagevi (Swe) +1'09''
- Justyna Czapla (Ger) +1'14''
- Linda Riedmann (Ger) +1'15''
- Tabea Huys (Aut) +1'21''
- Viktoria Chladonova (Svk) +1'22''
- Paula Blasi Cairol (Esp) +1'28''
- Laura Lizette Sander (Est) +1'32''
- Riis Gertrud Madsen (Den) +1'36''
- Francesca Pellegrini (Ita) +1'55''
- Solene Muller (Fra) +1'59''
- Sofia Ungerova (Svk) +2'05''
- Eglantine Rayer Girault (Fra) +2'10''
- Emma Siegers (Bel) +2'12''
- Alena Ivanchenko +2'14''
- Emilie Alberte Greve (Den) +2'15''
- Wilma Aintila (Fin) +2'19''
"Mi sono sentita bene dall'inizio alla fine"
Federica Venturelli ha commentato così la sua splendida cronometro: "Questa gara è stata fantastica, mi sono sentita bene dall'inizio alla fine. È stata abbastanza lunga soprattutto perché molti tratti col vento contro che si facevano sentire. È stata dura, ma sono arrivata alla fine sapendo di essere in vantaggio e quindi mi sono goduta l'ultimo chilometro e mezzo. La stanchezza del Mondiale? No, ho avuto tempo di recuperare dopo le gare e il lungo viaggio. Penso che il Mondiale sia stato anche un buon allenamento in vista di questo Europeo. Abbiamo migliorato la mia condizione e sono arrivata abbastanza fresca".