Europei, la gara elite LIVE: caccia a Pogacar

Europei di ciclismo, la gara elite in diretta live

live Ciclismo

La rassegna continentale in Francia finisce con la corsa più attesa, la prova maschile in linea elite. Più di 200 km e oltre 3mila metri di dislivello attendono il campione del mondo Tadej Pogacar, il suo vice Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, grande assente in Ruanda una settimana fa

IL PERCORSO DELLA GARA

LIVE

E l'Italia?

Azzurri senza Giulio Ciccone, capitano e sesto al Mondiale, e Giulio Pellizzari, che ha preferito partecipare al Giro dell'Emilia dopo aver saltato la rassegna iridata a causa di un'influenza. Reduci da Kigali, ci saranno Marco Frigo e Gianmarco Garofoli, con loro Alberto Bettiol, Christian Scaroni e Diego Ulissi

Non ci sarà il campione in carica

Lo scorso anno vinse il belga Tim Merlier in volata. Chiaramente, vista la natura del percorso per scalatori, lo sprinter non è stato convocato dal Belgio

L'altimetria del percorso

percorso

Il percorso

Dopo una prima parte di 47,4 km con il Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), inizieranno due diversi circuiti: uno di 34,7 km da percorrere 3 volte e uno di 17 km da percorrere altre 3 volte. In entrambi i circuiti è compresa la Côte du Val d’Enfer.Sarà quindi percorsa 6 volte questa salita di 1,7 km, con pendenza media del 9,3% e punte al 14%. Nel primo circuito a mettere alla prova il gruppo ci sarà anche laSaint-Romain-de-Lerps, 6,8 km al 7,3% con punte al 12%. Affascinante invece nell'ultimo circuito la Montée de Costebelle: appena 250 metri, ma con una pendenza del 14%

Sfida tra big three

Si ripropone il duello visto già ai Mondiali in Ruanda tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Il primo si è laureato campione del mondo una settimana fa nella prova in linea a Kigali, il secondo si è "accontentato" dell'argento, ma ha vinto la prova a cronometro sia ai Mondiali che agli Europei quattro giorni fa. A loro si aggiunge Jonas Vingegaard, assente in Africa dopo il trionfo alla Vuelta e più riposato dei suoi avversari

big three

Le caratteristiche della gara

I corridori affronteranno 202,5 km con 3.450 metri di dislivello, partenza da Privas e arrivo a Valence. Prova adatta agli scalatori: non a caso ci sono tutti i nomi più attesi...

Buongiorno a tutti. Si chiudono gli Europei francesi di Drôme-Ardéche con la corsa più attesa, la prova in linea maschile elite. Avviciniamoci insieme per l'inizio della corsa, previsto per le 11.45

