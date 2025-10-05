Europei, la gara elite LIVE: caccia a Pogacar

Azzurri senza Giulio Ciccone, capitano e sesto al Mondiale, e Giulio Pellizzari, che ha preferito partecipare al Giro dell'Emilia dopo aver saltato la rassegna iridata a causa di un'influenza. Reduci da Kigali, ci saranno Marco Frigo e Gianmarco Garofoli, con loro Alberto Bettiol, Christian Scaroni e Diego Ulissi