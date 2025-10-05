Europei, la gara elite LIVE: caccia a Pogacar

La rassegna continentale in Francia finisce con la corsa più attesa, la prova maschile in linea elite. Più di 200 km e oltre 3mila metri di dislivello attendono il campione del mondo Tadej Pogacar, il suo vice Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, grande assente in Ruanda una settimana fa
E l'Italia?
Azzurri senza Giulio Ciccone, capitano e sesto al Mondiale, e Giulio Pellizzari, che ha preferito partecipare al Giro dell'Emilia dopo aver saltato la rassegna iridata a causa di un'influenza. Reduci da Kigali, ci saranno Marco Frigo e Gianmarco Garofoli, con loro Alberto Bettiol, Christian Scaroni e Diego Ulissi
Non ci sarà il campione in carica
Lo scorso anno vinse il belga Tim Merlier in volata. Chiaramente, vista la natura del percorso per scalatori, lo sprinter non è stato convocato dal Belgio
L'altimetria del percorso
Il percorso
Dopo una prima parte di 47,4 km con il Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), inizieranno due diversi circuiti: uno di 34,7 km da percorrere 3 volte e uno di 17 km da percorrere altre 3 volte. In entrambi i circuiti è compresa la Côte du Val d’Enfer.Sarà quindi percorsa 6 volte questa salita di 1,7 km, con pendenza media del 9,3% e punte al 14%. Nel primo circuito a mettere alla prova il gruppo ci sarà anche laSaint-Romain-de-Lerps, 6,8 km al 7,3% con punte al 12%. Affascinante invece nell'ultimo circuito la Montée de Costebelle: appena 250 metri, ma con una pendenza del 14%
Sfida tra big three
Si ripropone il duello visto già ai Mondiali in Ruanda tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Il primo si è laureato campione del mondo una settimana fa nella prova in linea a Kigali, il secondo si è "accontentato" dell'argento, ma ha vinto la prova a cronometro sia ai Mondiali che agli Europei quattro giorni fa. A loro si aggiunge Jonas Vingegaard, assente in Africa dopo il trionfo alla Vuelta e più riposato dei suoi avversari
Le caratteristiche della gara
I corridori affronteranno 202,5 km con 3.450 metri di dislivello, partenza da Privas e arrivo a Valence. Prova adatta agli scalatori: non a caso ci sono tutti i nomi più attesi...
Buongiorno a tutti. Si chiudono gli Europei francesi di Drôme-Ardéche con la corsa più attesa, la prova in linea maschile elite. Avviciniamoci insieme per l'inizio della corsa, previsto per le 11.45