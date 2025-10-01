Europei, crono: Ganna argento dietro Evenepoel

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia . Il campione azzurro si è dovuto inchinare solo all'attuale dominatore della specialità, il belga Remco Evenepoel, che dopo l'oro ai Mondiali in Ruanda si è ripetuto anche a livello continentale . Evenepoel ha chiuso la sua prova col tempo di 28'26'', alla media di 50.63 kmh, precedendo Ganna di 43 secondi. La medaglia d'argento è andata al danese Niklas Larsen , staccato di 68 secondi. In gara per l'Italia c'era anche Lorenzo Milesi, che ha chiuso al 14° posto.

Ganna: "Nulla da rimproverarmi, Remco ha fatto un tempone"

Queste le parole di Ganna al termine della prova contro il tempo: "Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione. Non pensavo che Remco riuscisse a recuperare le fatiche del mondiale in così poco tempo. E' stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi." Il vento ha condizionato la gara? "C'era per tutti ma sicuramente il sottoscritto ha un fisico più imponente degli altri ragazzi saliti sul podio.. va da se che la resistenza è stata maggiore."